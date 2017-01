Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Wintereinbruch mit Temperaturen unter minus 20 Grad soll die neue Woche im Südwesten laut Prognosen etwas milder beginnen. Die Kaltfront des Tiefdruckgebiets «Caius» über der Ostsee ziehe derzeit in Richtung Alpen ab und hinterlasse wärmeres Wetter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Stuttgart mit. Leichten Schneefall und Frost soll es aber auch weiterhin vielerorts geben. Autofahrer müssten vor allem in den frühen Morgenstunden mit Glätte durch Blitzeis und überfrierende Nässe rechnen. Die Temperaturen erreichen demnach tagsüber maximal minus 2 Grad im Bergland und plus 3 Grad entlang des Oberrheins.

