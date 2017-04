Stuttgart (dpa/lsw) - Der April macht auch weiter, was er will - es wird aber zunächst etwas milder. Die Menschen im Südwesten können am Freitag wieder etwas Sonne tanken und die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad am Oberrhein. In der Nacht zum Samstag erwartet ein Experte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) „nur noch ganz schwachen Frost auf der Alb“, sonst soll es frostfrei bleiben.

Am Montag wird mit Höchsttemperaturen von bis zu 15 Grad gerechnet. Wärmer wird es aber wohl nicht, denn der „April ist einfach kein Sommermonat“, sagte der Meteorologe am Donnerstag. Ein erneuter Luftmassenwechsel wird am Dienstag erwartet - mit dem wieder kalte Luft in den Südwesten strömt. Frost ist aber nicht mehr in Sicht.

