Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen im Südwesten müssen sich auf stürmische Zeiten einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen „in einer lebhaften westlichen Strömung“ immer wieder Tiefausläufer über Baden-Württemberg. Auf der Hochalb musste am Mittwoch mit Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern pro Stunde gerechnet werden, auf den höchsten Gipfellagen im Schwarzwald sogar mit schweren Sturmböen mit bis zu 95 Stundenkilometern. Dabei sollte es mild und feucht bleiben. In der Nacht zum Donnerstag sollte sich der Wind zwar abschwächen, in Gipfellagen rechneten die Meteorologen aber weiter mit schweren Sturmböen.

