Stuttgart (dpa/lsw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Sturmböen im Südwesten. „Baden-Württemberg liegt im Einflussbereich eines zum Balkan ziehenden Sturmtiefs“, teilte der DWD am Mittwoch mit. „Im Laufe des Tages greift die dazugehörige Kaltfront über und lässt nachfolgend kalte Meeresluft einfließen.“ Oberhalb von 800 Metern werden demnach Sturmböen um 80 Kilometern pro Stunde, auf Schwarzwaldgipfeln auch schwere Sturmböen um 95 Kilometer pro Stunde erwartet. Zudem falle verbreitet Schnee.

Bis Donnerstagfrüh erwarteten die Meteorologen oberhalb von rund 300 Metern Neuschneemengen zwischen fünf und zehn Zentimetern. Oberhalb von 600 Metern können den Angaben zufolge 10 bis 15 Zentimeter, in höheren Lagen des Schwarzwaldes auch 20 bis 30 Zentimeter fallen. Auch mit glatten Straßen ist demnach zu rechnen.

Der Bahnverkehr in Baden-Württemberg war am Mittwochmorgen aber noch nicht beeinträchtigt. Nach Angaben eines Deutsche-Bahn-Sprechers gab es zunächst keine nennenswerten Behinderungen.

