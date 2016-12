Karlsruhe (dpa/lsw) - Ob Dackel, Pudel oder Labrador: Um vorweihnachtlichen Budenzauber kommen immer öfter auch Hunde nicht herum. Am Donnerstag bot ein Hundeweihnachtsmarkt in Karlsruhe Adventliches für Vierbeiner, Herrchen und Frauchen. Christbaumkugeln mit Hundedekor, Leuchthalsband oder Pfötchenschoner? Alles zu finden an einem Dutzend Ständen, die für gut vier Stunden am Nachmittag ihre Angebote machten. Mit Punsch und Plätzchen für die Zweibeiner und Leckerchen für die Haustiere fanden auf dem vom Europabad und einer Hundeschule organisierten Markt beide Seiten ihr Vergnügen.

