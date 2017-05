Warschau (dpa/lsw) - Die vor zweieinhalb Jahren entführte Lara aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) bleibt nach einem Gerichtsbeschluss vorerst bei der Mutter in Polen. Das bestätigte das Gericht im niederschlesischen Legnica der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Zuvor hatten verschiedene Medien berichtet. Die Frau soll das Kind 2014 entführt haben. In der Wohnung der Großmutter in Legnica machten polnische Polizisten Lara vor rund zwei Wochen ausfindig. Sie kam zunächst in eine Notunterkunft für Kinder. Warum das Gericht die Siebenjährige wieder der Mutter gab, wollte Gerichtssprecher Jaroslaw Halikowski aus Rücksicht auf das Wohl des Kindes nicht erläutern.

Bisher hatte der Vater das Sorgerecht für das Kind. Lara werde unter Beaufsichtigung der Behörden so lange bei der Mutter bleiben, bis die Eltern eine Lösung im Sorgerechtsstreit finden, hieß es. Erste Gespräche zwischen den zerstrittenen Parteien sollten noch in dieser Woche unter Aufsicht deutsch-polnischer Experten in Stettin stattfinden.

