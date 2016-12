Stuttgart (lsw) - Verbände im Südwesten wollen in der Debatte um den Fremdsprachenunterricht ab Klasse eins Englisch nicht ganz aus der Grundschule verbannen. Sie könnten aber damit leben, wenn der Unterricht wie in anderen Bundesländern erst in Klasse drei starte - sofern die bisher in den ersten beiden Jahren verwendeten Stunden nicht entfielen, hieß es beim Landes­elternbeirat, beim Philologenverband und beim Lehrerverband VBE.

Die Landesregierung stellt die seit 2003 bestehende Regelung des frühen Fremdsprachenunterrichts derzeit in Frage. „Wir prüfen tatsächlich, inwiefern Englisch und entlang der Rheinschiene Französisch für alle Grundschüler sinnvoll sind“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Grundschulen sollen aus Sicht des Lehrerverbandes VBE den unbefangenen Umgang von jungen Schülern mit Fremdsprachen nutzen. „Das Sprachenlernen macht ihnen in diesem Alter mehr Spaß als den Fünftklässlern“, sagte der VBE-Sprecher Michael Gomolzig gestern in Stuttgart. Er könne sich höchstens vorstellen, dass mit der Fremdsprache nicht mehr in der ersten, sondern erst in der dritten Klasse begonnen wird - aber nur, wenn insgesamt keine Stunden gestrichen würden.

Auch der Landeselternbeirat äußerte sich skeptisch zu einem kompletten Verzicht auf ­Fremdsprachen in der Grundschule, weil zu befürchten sei, dass die Stunden dann endgültig wegfielen. „Denn Baden-Württemberg ist eines der Länder, das am wenigsten für Grundschulen ausgibt“, sagte Landeschef Carsten Rees. Es gehe in der Frage nicht um „ganz oder gar nicht“. Er könne sich mit dem Start in Klasse drei abfinden. Anders als in der bisherigen Praxis, in diesem Fach allein auf das Sprachbad zu setzen, müssten dann aber wenigstens Vokabeln gelernt werden. „Beim Sprachenlernen ist auch Mühe dabei.“

Andere Bundesländer als Vorbild

Das Ministerium versicherte, dass die Stunden im Fall einer Änderung der bisherigen Praxis den Grundschulen erhalten blieben. Aus Sicht des Philologenverban­des wäre es besser, den Sprachunterricht in der dritten Klasse zu beginnen, dann aber fundierter und intensiver. Der Nutzen gehöre über zehn Jahre nach dem Start des frühen Fremdsprachenunterrichts in einer Evaluation durchleuchtet, forderte Landeschef Bernd Saur. Aus Sicht des Gymnasiums sei es misslich, dass die Kinder mit völlig unterschiedlichen Wissensständen in die fünfte Klasse kämen und der Lehrer erst mal alle auf ein Niveau bringen müsse. Er begrüße die Ini­tiative der Ministerin, sagte Saur.

Baden-Württemberg hatte 2003 als erstes Bundesland für alle Erstklässler den Englischunterricht und nahe der Grenze zu Frankreich den Französischunterricht eingeführt. Nach Angaben des Goethe-Instituts wird Englisch ab Klasse eins in Rheinland-Pfalz seit 2005/2006 und in Nordrhein-Westfalen seit 2008/2009 unterrichtet. In den anderen Ländern gibt es regionale Initiativen für den Beginn ab Klasse eins oder Schulversuche in einzelnen Grundschulen. Entscheidungen zu dem Thema solle es aber erst im Frühjahr nach Gesprächen mit Experten und Praktikern geben, betonte das Kultusministerium. Eisenmann sagte: „Nach den Ergebnissen in den Vergleichsstudien IQB und Vera 8 haben wir begonnen, darüber nachzudenken, wie der Deutsch- beziehungsweise der Mathematikunterricht weiter gestärkt werden kann.“ Die Studien bescheinigten den Schülern Defizite im Fach Deutsch. Es müsse geklärt werden, ob die Mittel für den frühen Fremdsprachenerwerb nicht für eine bessere Grundbildung in Deutsch und Rechnen eingesetzt werden könnten.