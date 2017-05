Stuttgart/Freiburg (dpa/lsw) - Der Landeselternbeirat (LEB) hat Kritik von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an «motzenden» Eltern zurückgewiesen. «Es ist nicht eben Beweis einer differenzierten Sichtweise, die Eltern so pauschal anzugreifen», teilte LEB-Chef Carsten Rees mit.

Die Eltern akzeptierten nicht, wenn man sie mundtot machen wolle. Der Regierungschef hatte auf der bundesweiten Tagung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Freiburg Eltern zum Miteinander mit den Lehrern aufgerufen. «Dieses ständige Gemotze muss aufhören», hatte der ehemalige Gymnasiallehrer gesagt. Lehrer bräuchten mehr Respekt von Eltern.

Die von Kretschmann beschworene Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrern fordere auch er ein, betonte Rees. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft müssten gegen die desaströse Bildungspolitik der Landesregierung protestieren. «In Zeiten, da die Landeskassen voll sind wie selten, will diese Regierung die Bildung weiter tot sparen», monierte Rees. Das Land sei in bundesweiten Bildungsstudien im untersten Drittel gelandet. «Bildungspolitisch stehen wir am Rand des Abgrundes.»