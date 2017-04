Achern (dpa) - Ein elfjähriges Kind ist in Achern (Ortenaukreis) beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Am Samstagabend hatte der Fahrer das Kind beim Abbiegen offenbar übersehen und es kam zum Unfall. Nach Angaben der Polizei am Sonntag schwebt das Kind aber nicht in Lebensgefahr. Am Auto entstand ein geringer Schaden.

