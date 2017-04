Von Susanne Kupke





Pforzheim - Fallhammer, Pressen oder Guillochieren: Einen Einblick in die frühe industrielle Produktion von Schmuck und Uhren gibt das Technische Museum Pforzheim, das nun wieder eröffnet wird. Das mit weit mehr als 2000 Exponaten bundesweit größte Technikmuseum zur Schmuck- und Uhrenproduktion wurde zum Jubiläumsfestival „250 Jahre Goldstadt Pforzheim“ umgestaltet. In einer ehemaligen Schmuckfabrik kann der Besucher den Weg vom unscheinbaren Metallplättchen zur schmucken Brosche verfolgen oder wie Ziffernblätter und Gehäuse für Uhren entstehen - und auch höchstselbst als Goldschmied oder Graveur tätig werden.

Das Museum zeigt auf zwei Etagen historische Maschinen wie einen imposanten Fallhammer aus dem Jahr 1928, mit dem Elefanten-Anhänger aus Goldblech gestanzt werden können. Zu sehen sind Maschinen, die Drähte zu Panzer-, Anker- oder Fuchsschwanzketten verwandeln, Guillochier-Maschinen, die Linienmuster in Etuis oder Serviettenringe arbeiten, oder Triebmaschinen für mechanische Uhrwerke. Auch traditionelle Goldschmiedbretter - die Arbeitsplätze der Goldschmiede - mit dem Brettfell zum Auffangen von Edelmetallresten werden gezeigt oder ein Fabrik-Kabinett, in dem der Vorgesetzte die Arbeit seiner Angestellten überwachte.

Erlaubnis von 1767

Schaublätter und Info-Texte dokumentieren die Fortschrittlichkeit der frühen industriellen Uhren- und Schmuckproduktion in Pforzheim und verweisen auf daraus entstandene moderne Leitindustrien wie die Präzisionstechnik.

Das Goldstadt-Jubiläum erinnert an die Erlaubnis von Badens Markgraf Karl Friedrich aus dem Jahr 1767, in Pforzheim eine Uhren- und Schmuckfabrik zu errichten. Viele Verfahren sind in Vergessenheit geraten, die meisten sind durch moderne Produktionsstraßen abgelöst. Die Prinzipien der Kettenproduktion sind jedoch noch dieselben, und damals wie heute ist bei der Schmuck- und Uhrenproduktion viel Handarbeit gefragt. Das veranschaulichen im Museum Goldschmiede, Stahlgraveure, Kettenmechaniker oder eine Guillocheurin.

Das Museum befindet sich im Gebäude der ehemaligen Schmuckfabrik Kollmar & Jourdan, die sich 1910 als „größte Kettenfabrik der Welt“ bewarb und ursprünglich einen ganzen Häuserblock umfasste. Bis 1977 wurde hier mit teils 2000 Mitarbeitern produziert. Quarz­uhren und die Konkurrenz aus Fernost läuteten das Ende ein. Erhalten blieb jedoch auch als Museum der „Charakter einer alten Fabrik“ mit Möbeln und einer Patina von damals, betont Museumschefin Cornelie Holzach.

Das Technische Museum der Pforzheimer Schmuck- und Uhrenindustrie lädt an diesem Wochenende zum Publikumsfest mit Maschinenvorführungen und Workshops mit Schmuckdesignern ein.