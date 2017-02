Bernau im Schwarzwald (dpa/lsw) - Zwölf Künstler aus vier Nationen haben in Bernau im Schwarzwald aus Schnee überdimensionale Kunstwerke gebaut. Für das erste Schwarzwälder Schneeskulpturen-Festival in der Gemeinde im Kreis Waldshut wurde aus mit Schnee bedeckten Wiesen eine Open-Air-Kunstgalerie, sagte ein Sprecher der Veranstalter zum Abschluss des Festivals am Sonntag. Es beteiligten sich Künstler aus Schweden, Italien, Frankreich und Deutschland. Das vier Tage dauernde Festival fand erstmals statt. Es stieß laut Veranstalter auf eine gute Resonanz. Den Angaben zufolge kamen an den vier Tagen mehrere tausend Besucher, um den Künstlern bei der Arbeit zuzusehen.

Skulpturenbau ist Handarbeit, sagte der Künstler Simon Stiegeler aus Grafenhausen (Kreis Waldshut). Mit Schaufel, Spaten, Schäleisen, Schabern, Handsägen, Spachteln und verschiedenen anderen Werkzeugen würden aus zu großen Blöcken gepresstem Schnee fantasievolle Gebilde. Dazu brauche es Geduld und Augenmaß. Für die überdimensionalen Bauten dienten kleine Modelle als Vorlage.

Besucher konnten beim Entstehen der Kunstwerke zuschauen. In Bernau gehörten zum Beispiel Eisbären, Pinguine, ein Fuchs sowie Kunstgebilde zu den Skulpturen. Es ist vergängliche Kunst. Steigen die Temperaturen, schmilzt der Schnee - und mit ihm die Skulptur.

Mit dem Schneeskulpturen-Festival habe Bernau eine neue Besucherattraktion geschaffen, sagte Bürgermeister Rolf Schmidt. Die Gemeinde im Schwarzwald habe eine lange Holzkunst- und Bildhauerhauertradition. Dazu passe nun das Skulpturen-Festival.

