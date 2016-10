Frankenthal/Ludwigshafen (dpa) - Das tödliche Explosionsunglück bei der BASF ist möglicherweise durch einen Schnitt in eine Leitung mit brennbaren Stoffen verursacht worden. An einer Rohrleitung am Unglücksort sei ein entsprechender Einschnitt entdeckt worden, der vermutlich mit einer Trennscheibe verursacht worden sei, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der mutmaßliche Verursacher sei Mitarbeiter einer Fremdfirma, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber. Er liege verletzt im Krankenhaus und sei nicht vernehmungsfähig.

Nach Angaben der Ermittler liefen zu dieser Zeit an einer benachbarten Leitung Wartungsarbeiten mit einem Winkelschleifer. Bei dem Unglück starben drei Menschen, 30 wurden verletzt.

