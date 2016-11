Stuttgart (lsw) - Nach zähem Ringen haben sich Landesregierung und Kommunen auf die Finanzverteilung für die kommenden Jahre verständigt. „Wir haben eine tragfähige und akzeptable Lösung für alle Beteiligten gefunden“, sagte Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) gestern im Anschluss an die Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission.

Die Kommunen setzten sich mit ihrer Forderung, den Vorwegabzug des Landes aus der kommunalen Finanzmasse von bislang 315 Millionen Euro mindestens zu halten, nicht durch. Stattdessen wird er sich bis 2021 voraussichtlich fast verdoppeln. „Der Vorwegabzug ist und bleibt schmerzhaft“, sagte Landkreistagspräsident Joachim Walter. Vor fünf Jahren habe man noch in Richtung Absenkung in Richtung Null diskutiert .

Die Empfehlungen der Kommission werden in die weiteren Haushaltsberatungen für den Etat 2017 einfließen und bilden die Grundlage für künftige Gespräche der beiden Seiten. Die gute Nachricht für die Kommunen ist aber, dass das Land weiterhin 23 Prozent seines Steueraufkommens für den kommunalen Finanzausgleich bereitstellt, wie Sitzmann betonte. Dies soll bis 2021 gelten. Aus Sicht der Kommunen ist diese Planungssicherheit ein großes Plus.

Geld für Abbau des Sanierungsstaus

Positiv wertete Städtetagspräsidentin Barbara Bosch auch, dass das Land die Kommunen zwischen 2017 und 2019 zu zehn Prozent an einem Programm zum Abbau des Sanierungsstaus beteiligen will. Nach ihren Worten betragen die Kosten, um Schulen, Straßen oder Kitas in den Kommunen auf Vordermann zu bringen, drei Milliarden Euro. Den Grünen war dieser Fonds nach eigenen Angaben ein besonderes Anliegen. „Vor allem die Schulen und die Mobilität im Land werden davon profitieren“, sagte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz.

Für Gemeindetagspräsident Roger Kehle enthält der Kompromiss „Licht und Schatten“. Er lobte, dass das Land erstmals einen namhaften Betrag für die Anschlussunterbringung der Flüchtlinge zahlt - für die kommenden zwei Jahre eine jährliche Pro-Kopf-Pauschale von 1125 Euro. Der Berechnung der Kosten liegt die Zahl von 80 000 Flüchtlingen zugrunde, die 2015 nach Baden-Württemberg kamen. Ebenfalls in die Integration fließen ab 2018 weitere 90 Millionen Euro pro Jahr vom Bund. Auf der Habenseite schlägt für die Kommunen auch zu Buche, dass das Land sich zur Hälfte an einem Unwetterhilfefonds beteiligt, in den bis zu 30 Millionen pro Jahr fließen. Landkreisvertreter Walter resümierte: „Wir tragen den Kompromiss mit, ohne dass wir jubilieren.“

Kritik von der FDP-Fraktion

Hingegen sieht die FDP-Fraktion in der Einigung einen direkten Griff der Finanzministerin in die Taschen der Bürger. „Nur bei den Bürgern können sich Kreise, Städte und Gemeinden die Ausfälle der Landeszuweisungen zurückholen“, sagte Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke.

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart stellte dem die ursprünglichen Planungen des Finanzministeriums entgegen, wonach die Kommunen 300 Millionen zu einem Konsolidierungsbeitrag von insgesamt 800 Millionen hätten beitragen sollen. Dieser ist jetzt für die Jahre 2017 und 2018 auf 200 Millionen verringert worden. Hinzu kommen allerdings 50 Millionen für administrative Mehraufwendungen, so dass eine Lücke von jeweils 50 Millionen in den kommenden beiden Jahren zu schließen ist. „Das bekommen wir hin“, unterstrich Sitzmann.

In den Jahren 2019 bis 2021 könnte der Vorwegabzug um weitere 30 Millionen Euro erhöht werden - abhängig von der Entwicklung der Flüchtlingszahlen und weiteren Bundesmitteln.