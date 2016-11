Gerlingen/Trossingen/Deilingen/Backnang (dpa/lsw) - Ein 83 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag mit seinem Wagen in die Schaufensterscheibe eines Elektromarktes in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) gerast. Bei zwei Unfällen im Kreis Tuttlingen krachten Senioren mit ihren Autos gegen Mauern. Sie waren statt auf die Bremse aufs Gaspedal gekommen, so dass die Fahrzeuge stark beschleunigten. Mehrere Menschen erlitten schwere Verletztungen, eine Rentnerin wurde lebensgefährlich verletzt. Unfälle älterer Menschen lösen immer wieder eine kontroverse Debatte etwa über die Einführung von Fahrtests für Senioren aus.

Der 83-Jährige in Gerlingen wollte auf einen Parkplatz fahren, gab dann aber Gas und beschleunigte sein Automatikauto. Wie es genau dazu kam, war unklar. Der Senior fuhr nach Angaben der Polizei über zwei Grünstreifen und krachte in das Geschäft. Die Schaufensterscheibe zersplitterte. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag erlitt die 75 Jahre alte Beifahrerin lebensgefährliche Verletzungen, auch der Fahrer kam schwer verletzt in ein Klinikum. Am Inventar des Elektromarktes, der unter anderem Kühlschränke und Waschmaschinen verkauft, entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 50 000 Euro, am Gebäude in Höhe von 20 000 Euro.

Ein 89 Jahre alter Autofahrer durchbrach in Deilingen (Kreis Tuttlingen) mit seinem Wagen eine Gartenmauer. Der Senior war am Samstagnachmittag in einer Rechtskurve statt auf das Bremspedal aufs Gas gekommen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Sein Wagen landete in einem Vorgarten. Der Fahrer erlitt laut Polizei schwere Verletzungen, die 80 Jahre alte Mitfahrerin wurde leicht verletzt.

In Trossingen prallte ein Auto mit einer 81 Jahre alten Fahrerin mit großer Wucht gegen die Grundstücksmauer eines Nachbarn. Die 81-Jährige gab an, vom Brems- auf das Gaspedal gerutscht zu sein. Dadurch beschleunigte das Automatikfahrzeug stark. Die Frau und ihr Ehemann (82) kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.

Auch in Backnang (Rems-Murr-Kreis) verwechselte laut Polizeiangaben eine 75-Jährige Bremse und Gas. In einem Parkhaus prallte sie am Samstag mit ihrem Fahrzeug gegen mehrere Autos und eine Leitplanke, sie verletzte sich leicht.

Die Polizei muss nun prüfen, ob es bei den Fahrern körperliche Beeinträchtigungen gebe. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Tuttlingen. Sollte dies der Fall sein, werde die zuständige Führerscheinstelle informiert. Ein Gutachter müsse dann überprüfen, ob der Halter sein Fahrzeug noch führen könne oder eine Fahruntüchtigkeit vorliege. Autofahrer im Rentenalter dürften aber nicht unter Generalverdacht gestellt werden, sagte der Polizeisprecher. Das Bundesverkehrsministerium und der ADAC lehnen eine strengere Überprüfung von Senioren mit Pflichttests ab.

