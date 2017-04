Ludwigsburg (dpa/lsw) - Bei einem Polizeieinsatz wegen eines Einbruchs in eine Firma in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) hat ein Beamter einen Angreifer angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Der vermummte Mann hatte nach einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag zunächst mit einem Montiereisen auf einen 53 Jahre alten Polizisten eingeschlagen. Der Beamte wurde verletzt. Daraufhin gab ein anderer Polizist einen Schuss auf den Angreifer ab. Der konnte zwar zunächst durch ein Fenster fliehen. Wenig später fanden ihn Ermittler aber auf einem Grundstück. Er kam auf die Intensivstation eines Krankenhauses. Der verletzte Polizist wurde ambulant behandelt.

Die Polizisten einer Streife aus Marbach am Neckar waren zu der Firma in einem Industriegebiet geeilt, nachdem dort die Alarmanlage angesprungen war. Der Polizeimeldung zufolge gelang zwei anderen Vermummten die Flucht. Die Identität der Verdächtigen war zunächst unklar. An der Fahndung beteiligt waren Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Aalen, Heilbronn, Stuttgart und Karlsruhe sowie ein Polizeihubschrauber.

