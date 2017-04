Von Mareike Spahlinger





Stuttgart - „Die Ergebnisse der Analyse überraschen nicht. Ich bin aber erstaunt, dass viele Patienten, die Probleme beim Schlafen haben, das nicht ihrem Arzt vortragen“, erklärte Maritta Orth, Chefärztin am Theresienkrankenhaus in Mannheim und geschäftsführende Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, gestern in Stuttgart. „Viele Menschen kümmern sich nachts um volle Akkus bei ihren Smartphones, aber sie können ihre eigenen Batterien nicht mehr aufladen“, sagte Siegfried Euerle, Leiter der Landesvertretung der DAK Gesundheit Baden-Württemberg.

Den Fokus des DAK-Gesundheitsreports legte die Krankenkasse auf das Thema Schlafen, weil dies bereits 2010 der Schwerpunkt war. „Jetzt ist es Zeit für ein Update“, findet Euerle. Heraus kam: Die Baden-Württemberger schlafen immer schlechter. „Unsere Analyse zeigt, rund 80 Prozent der Arbeitnehmer haben Schlafprobleme. In der Altersgruppe der 35- bis 65-Jährigen bedeutet das einen Anstieg um 66 Prozent seit 2010“, erläuterte Euerle. Ausgewertet wurden bei der Analyse nur Insomnien, nicht etwa schlafbezogene Atmungsstörungen. Kriterien für Insomnie waren dabei: Einschlaf- und/oder Durchschlafstörungen mindestens dreimal pro Woche. Und eine schlechte Schlafqualität sowie Tagesbeeinträchtigungen.

Gründe für Schlafstörungen sind nach Meinung der DAK, dass sich die Arbeitswelt, aber auch die Freizeit in einem stetigen Wandel befinden. So würden schwere körperliche Arbeiten im Job seit Jahrzehnten ab-, die psychischen Belastungen hingegen zunehmen. Zudem würde die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung die Arbeitsbedingungen noch schneller verändern. „Arbeiten wird zunehmend flexibler - örtlich und zeitlich“, sagte Euerle. „Das gleiche gilt auch für unsere Freizeit. Die Grenze zwischen Arbeits- und Freizeit verschwimmt häufig. Wir sind auf allen Kanälen unterwegs - auch kurz vor dem Schlafengehen.“

Störungen gehen an die Substanz

Als Konsequenz aus der Analyse plädiert Orth dafür, die Sensibilisierung der Patienten und der Ärzte zu fördern. „Ärzte sollten sehen, wenn jemand müde und abgeschlagen ist.“ Genauso sollten ­Betroffene sich nicht davor scheuen, bei Problemen zum Arzt zu gehen. „Schlafstörungen spielen erstaunlicherweise eine geringe Rolle bei Krankschreibungen“, sagte Jörg Marschall, Projektleiter Arbeitswelt und Demografie am IGES Institut Berlin. Obwohl 39 Prozent der Befragten meistens oder immer müde sind. Doch Schlafstörungen gehen an die Substanz. Der Tiefschlaf etwa macht zehn Prozent des Schlafes aus und findet in der erste Nachthälfte statt. Dabei erholt sich der Körper. Im Traumschlaf (Remphase), der 20 bis 25 Prozent ausmacht, findet die seelische ­Erholung statt. Diese Schlafphase ist während der zweiten Hälfte der Nacht, erklärte Orth. Die Folgen von Schlafstörungen sind nicht nur Einschrän­kungen der Leistungsfähigkeit, sondern ein erhöhtes Risiko für Depressionen und Angststörungen. „Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit dem starken Anstieg der Krankmeldungen bei den psychischen Erkrankungen in den vergangenen Jahren“, sagte Euerle.

Viele Patienten hätten schlichtweg verlernt, zu schlafen, diagnostizierte Orth. „Es ist ein Fehler sich ins Bett zu legen und zu warten bis der Schlaf kommt“, erklärte sie. Stattdessen rät die Fachfrau dazu, aufzustehen, etwas anderes zu machen und danach hoffentlich einen Schlafdruck zu verspüren. Als Tipps hat sie außerdem ein paar einfache Richtlinien, die jeder vor dem Schlafengehen beachten sollte: keine schweren Mahlzeiten, keine schweren Tätigkeiten, kein Fernsehen, kein Alkohol direkt vor dem Schlafen, sondern eine ruhige, entspannte Abendgestaltung wie Spazierengehen oder Lesen.

Wenn das nichts bringt, dann könnte ein Schlaftagebuch helfen und ärztliche Beratung. „Außerdem gibt es überall Schlafschulen, die Betroffenen helfen können“, rät Orth. Eine medikamentöse Therapie mit Schlaftabletten sollte nur unter ärztlicher Betreuung und nie über vier Wochen stattfinden.“

Schlafstörungen bei Erwerbstätigen

Einschlaf- und Durchschlafstörungen seltener als dreimal pro Woche: 66,4 Prozent.

Einschlaf- und oder Durchschlafstörungen dreimal pro Woche und häufiger: 33,6 Prozent. Zusätzlich schlechte Schlafqualität: 23,6 Prozent. Zusätzlich Tagesbeeinträchtigung: 9,1 Prozent. Das Entspricht einer Screening-Diagnose Insomnie (Erklärung siehe Text).

Frauen, die von Insomnien betroffen sind: 7,6 Prozent, Männer: 10,4 Prozent. Bundesweit waren es acht Prozent der Männer und 10,9 Prozent der Frauen.

Häufigkeit nach beruflicher Stellung: 21,3 Prozent Arbeiter/innen, 8,9 Prozent Angestellte/r, 3,7 Prozent Beamte/r.

Einschlaf- und Durchschlafprobleme insgesamt hatten 2009 47,7 Prozent der Befragten, 2016 bereits 79,2 Prozent. Das entspricht einem Plus von 66 Prozent.

*Probandenalter: 18 bis 65 Jahre