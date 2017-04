Gruibingen (red) - Am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr auf der A8 zwischen Gruibingen und Mühlhausen bemerkte ein Lastwagenfahrer zu spät, dass sein Vordermann abbremste und fuhr auf diesen auf. Der Fahrer und der Beifahrer des LKWs wurden eingeklemmt und mussten mit schwerem Gerät durch die Feuerwehr herausgeschnitten werden. Der Beifahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und schwebt nach ersten Meldungen in Lebensgefahr.

Die A8 war für mehrere Stunden gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht klar, wie lange die Sperrung noch anhält. Die Rettungskräfte waren mit 45 Mann vor Ort.

Anzeige