Von Oliver Jirosch





Böblingen - Häuser sind schon lange nicht mehr zu sehen auf dem Weg zu Alexander Geiselharts Arbeitsplatz. Die letzten waren Kasernen. Danach wird die Straße immer schmaler, die Bäume werden immer höher. Schließlich hört auch die Straße auf, eine solche zu sein. Sie wird zu einem Weg aus Pflastersteinen. Ideales Terrain - hätten sich römische Legionen vielleicht gedacht. Schilder mit Warnungen, die eindringlicher werden, je näher man Geiselharts Arbeitsplatz kommt. Doch manchmal lässt sich journalistische Neugier auch von solchen Verbotsschildern nicht aufhalten. Schließlich tauchen einige Meter vom Weg versetzt Holzhütten auf, wie sie gern von Waldarbei­tern benutzt werden. Dass es sich hier zwar um Menschen handelt, die im Wald arbeiten, aber keineswegs um „normale“ Waldarbeiter, wird schnell klar angesichts des massiven Zauns, der das Areal hermetisch abschirmt. Zusätzlich gesichert wird der Zaun von rostigem Stacheldraht. Zwei Schilder zieren das dunkelgrüne Stahltor. Das eine verbietet dem Normalbürger den Zugang, auf dem anderen prangen die drei Löwen des baden-württembergischen Staatswappens. Einen Klingelknopf gibt es auch: K. Mustermann. Eine Frauenstimme meldet sich, wohl nicht die von Frau Mustermann, aber immerhin drückt sie den Knopf, der das Tor öffnet.

Hier also arbeitet Alexander Geiselhart und mit ihm 29 ­Kollegen, die das gesamte Team vom Kampfmittelbeseitigungsdienst (KMBD) Baden-Württemberg bilden. Zehn von ihnen sind in der Verwaltung tätig in den Holzbaracken des ehemaligen Munitionslagers Rohrer Pfad in den Wäldern Böblingens. Zwanzig sind die eigentlichen Kampfmittelbeseitiger.

Alexander Geiselhart macht den ungewöhnlichen Job in zweiter Generation. Zusammen bringen sein Vater Karl-Heinz (58) und er es auf 45 Dienstjahre bei der Kampfmittelbeseitigung. „Das ist kein Ausbildungsberuf“, sagt Geiselhart junior und lacht. „Es gilt viel eher die Devise Learning by Doing.“ Üben an einem Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg mit hundert Kilo Sprengstoff und verrostetem Zünder? Sehr witzig! „Na ja, zu Beginn unserer Tätigkeit besuchen wir natürlich Lehrgänge und Schulungen. Wir sind dann schon absolute Fachleute auf unserem Gebiet, aber wichtig ist schon auch, den älteren und erfahreneren Kollegen eine ganze Weile über die Schulter zu schauen, bevor man selber drangeht“, beschwichtigt er.

Allerdings war Geiselhart selbst auch nicht ganz unbeleckt, bevor er sich der Truppe vom KMBD anschloss. Zuvor war er als Panzer-Pionier bei der Bundeswehr an einigen Brennpunkten im Einsatz. Afghanistan, Mazedonien, Kosovo. Dort war der Engstinger dabei, als Massengräber ausgehoben wurden. „Die Serben“, berichtet er, „haben Massengräber mit Sprengfallen gesichert. Sie haben Zünder von Granaten mit den Leichen verbunden. Wenn man so eine Leiche unvorsichtig bewegt hat, ging das Ding in die Luft“. Dennoch war Geiselhart gerne Soldat. Dennoch kam der Entschluss, auszusteigen. Und zwar als Folge der Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001. „Da machte sich bei der Truppe so eine gewisse Kriegsbegeisterung breit.“ Die wollte der heute 37-jährige Vater von drei Kindern nicht mittragen.

So beschäftigt sich Geiselhart nun nicht mehr mit modernen Waffen, sondern vor allem mit Bomben und Granaten aus den beiden Weltkriegen. Geschosse, die von Fliegern abgeworfen, von Panzern oder Geschützen abgefeuert wurden. So genannte Blindgänger, die nicht explodierten, als sie auf der Erde aufschlugen. Zu Tausenden liegen sie noch unter der Erde, vor allem nach den Flächen-Bombardements der Alliierten am Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber es gibt auch noch beträchtliche Bestände an Wehrmachtsmunition, die in Wäldern oder Seen versteckt oder gesprengt wurden.

Manchmal liegen sie nur knapp unter der Erdoberfläche und werden von Bauern beim Pflügen des Ackers an die Oberfläche ­befördert. Oder von einem Bagger, der eine Baugrube aushebt. „Ein Wunder, dass da nicht schon viel, viel mehr passiert ist“, sagt Geiselhart. In Gegenden, von denen man weiß, dass sie im Zweiten Weltkrieg besonders stark bombardiert wurden, verlangen die Behörden bei Baumaßnahmen oft eine Auswertung von Luftbildern, um anhand von Bombentrichtern zu erkennen, wo noch Blindgänger liegen könnten. Dann müssen die Jungs vom KMBD raus, suchen das Gelände erst mit Suchgeräten und Sonden ab. Wenn die anschlagen, geht’s ans Graben. Je nach Tiefe erst mit dem Bagger, dann mit dem Spaten, dann mit dem Schäufelchen, dann mit dem Pinselchen, bis der Zünder freigelegt ist. Den gilt es nun herauszudrehen und die Bombe damit unschädlich zu machen.

Jetzt also schlägt die Stunde dieser zwanzig Männer, die für die Bomben im ganzen Südwesten zuständig sind. Meist sind sie in Zweiergruppen unterwegs und machen sich an die Bombe ran. „Der eine hält die Bombe so, dass der andere gut an den Zünder kommt. Der macht sich mit viel Geschick, Fingerspitzengefühl und Spezial-Werkzeug an die Arbeit. Je nachdem wie verrostet, verbogen oder wie leichtgängig das Gewinde am Zünder ist“, berichtet Geiselhart recht sachlich von seiner Arbeit. In Wirklichkeit ist es aber ein lebensgefährlicher Job, wenn man an einer Bombe arbeitet, in der sich mitunter hunderte Kilo Sprengstoff befinden.

Wie fühlt sich das an, an so etwas herumzuwerkeln? Ist man da nervös, hat feuchte Hände oder gar Angst, wenn man aus dem Auto aussteigt und weiß, in wenigen Sekunden befindet man sich an einem hochexplosiven Arbeitsplatz neben oder an einer Bombe? „Nein“, sagt Geiselhart und hebt abwehrend die Hände, „Angst nicht, wir sagen eher Respekt“. Er zögert einen Augenblick, dann fährt er fort: „Höllischen Respekt.“ Für einen Außenstehenden hört es sich so an, als lägen diese beiden Gefühle ­ziemlich nah beieinander. Apropos Angst: Trotz der Gefahren steht seine Frau Sonja voll und ganz hinter ihm und seinem Beruf. „Sonst könnte ich das auch nicht machen“, sagt der Mann, den man ohne zu übertreiben als Schrank bezeichnen kann, „ich bin stolz auf sie“.

Geiselhart war auch dabei, als vor knapp zwei Jahren am ­Tübinger Güterbahnhof eine 250-Kilogramm-­Fliegerbombe entschärft wurde. Er selbst hat das erledigt, zusammen mit seinem Kollegen Joachim Leippert. Tausende von Menschen mussten evakuiert werden. Und er selbst - welche Art von Schutzanzug hat er getragen? Bei dieser Frage lacht Geiselhart herzlich. „Was glauben Sie, was von mir übrig bleibt, wenn direkt neben mir eine 100-Kilo-Bombe explodiert? Nicht ein Teil meines kleinen Fingers. Da hilft kein Schutzanzug dieser Welt. Wir tragen Dienstkleidung, die bequem und praktisch ist und uns in unserer Arbeit nicht einschränkt“, erklärt er.

Geiselhart ist die Ruhe selbst, wenn er an Bombe oder Zünder arbeitet. Von der Ruhe ist allerdings gar nichts mehr zu spüren, wenn er über die Rahmenbedingungen seines Berufs berichtet. „Bei solch spektakulären Einsätzen wie in Tübingen, da lassen sich gern Politiker sehen, betonen, was für eine tolle und wichtige Truppe wir sind“, berichtet Geiselhart. Diese spektakulären Einsätze seien eben nur ein kleiner Teil ihrer Arbeit. Ständig seien er und seine Kollegen im ganzen Land unterwegs, um kleinere Bomben oder Kampfmittel zu entschärfen, gelegentlich liegen solche ­Sachen auch mal in der Garage oder auf dem Speicher. Andenken, die manche Männer aus dem Krieg mitgebracht haben. „Und wenn wir nicht unterwegs sind, müssen wir hier die entschärften Bomben vernichten. In kleine Teile zersägen und verbrennen“, erläutert Geiselhart. „Und die Arbeit wird mit jedem Tag ­gefährlicher. Die Bomben verrosten, die Zünder werden immer instabiler und wackliger.“ Die Arbeit werde immer gefährlicher, am Tarif ändert sich nichts, beklagt Geiselhart. Bezahlt würden sie nach dem Tarifvertrag „Mun“, der 1998 unterschrieben wurde. Also vor fast zwanzig Jahren. Auch die Unfallversicherung sei immer noch auf dem Stand der 90er-Jahre. Bereits im August 2014 habe seine Berufsgruppe ihre Forderungen der Tarifgemeinschaft der Länder überreicht, bis heute gebe es keine Antwort, geschweige denn ein Verhand­lungsangebot. „Das ist doch keine Wertschätzung unserem Berufsstand gegenüber“, sagt er. Geiselhart hebt an, weiteren Nachholbedarf in Sachen Bezahlung anzuprangern, aber da kommt schon der nächste Alarm. Der Mann von der Alb muss weg. Fliegerbombe gefunden. Irgendwo in einem Wohngebiet in Baden-Württemberg.