Von Ansgar Haase





Brüssel - Es ist eine Entschuldigung, wie sie vermutlich nur von Günther Oettinger kommen kann. „Frei von der Leber“ habe er in der vergangenen Woche in Hamburg gesprochen, lässt der deutsche EU-Kommissar gestern in Brüssel zu seiner umstrittenen „Schlitzaugen“-Rede mitteilen. Er habe nun aber Zeit gehabt nachzudenken und wolle sich für jede Äußerung entschuldigen, die „nicht so respektvoll“ war, wie sie es hätte sein sollen. Es sei nicht seine Absicht gewesen, negative Gefühle hervorzurufen oder sogar Menschen zu verletzen.

Ob die Erklärung ausreichen wird, um einen schweren Karriereschaden abzuwenden, ist mittlerweile allerdings höchst fraglich. Oettingers Vorgesetzter, EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, ließ kurz nach der Veröffentlichung der Abbitte mitteilen, dass er heute ein weiteres Gespräch mit seinem deutschen Kommissar führen werde. Ein Sprecher weckte zudem mit Anspielungen auf ein bereits am Mittwoch erfolgtes Telefonat Zweifel daran, dass Oettinger die Erklärung freiwillig abgab.

Fast eine Woche lang hatte sich der Deutsche nämlich hartnäckig geweigert, um Verzeihung zu bitten - obwohl jeder im Internet nachvollziehen konnte, dass er Chinesen in einer Rede vor Hamburger Unternehmern als „Schlitzaugen“ bezeichnet und missverständliche Äußerungen über die Homo-Ehe und die Frauenquote gemacht hatte.

Barley: Erklärung schlechter Witz

Ein Brüsseler Journalist berichtete gestern, dass ihm Oettinger noch am Mittwochvormittag gesagt habe, dass er in seinen Bemerkungen nichts skandalöses und folglich auch keinen Grund für eine Entschuldigung sehe. Dementsprechend interpretieren Kritiker nun auch die Erklärungen zu der Rede, die Oettinger in englischer Sprache auch als „frank and open“ (frank und frei) bezeichnete. „Diese Entschuldigung von Günther Oettinger ist ein schlechter Witz“, sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley gestern. Dem CDU-Politiker sei offensichtlich die Tragweite seiner „rassistischen und homophoben Äußerungen“ nicht bewusst. Der Grüne Kai Gehring kommentierte: „Oettingers Entschuldigung ist halbherzig, daher bleibt er als einziger deutscher EU-Kommissar untragbar und zum fremdschämen.“

Ob Oettingers Vorgesetzter Juncker mehr Verständnis hat, wird sich vermutlich heute nach dem Telefonat zeigen. Juncker hatte dem Deutschen erst kurz vor dem Bekanntwerden der Rede eine Beförderung in Aussicht gestellt. So soll Oettinger künftig eigentlich nicht mehr für Digitalwirtschaft, sondern für die Ressorts Haushalt und Personal zuständig sein. In diesem Zusammenhang war sogar davon die Rede, dass der 63-Jährige einer der Vizepräsidenten der mächtigen Brüsseler Behörde werden könnte.