Stuttgart (dpa/lsw) - Der siebenjährige Tibet-Terrier Bija Bo wird sein Herrchen nun wohl öfter mal vermissen. Für Volker Schindler endet am kommenden Mittwoch (1.2.) das Dasein als Pensionär. Dann tritt der frühere Vizepolizeipräsident von Aalen das neue Amt des Bürgerbeauftragten von Baden-Württemberg an. Sein Gehalt von monatlich 7500 Euro - gemäß Beamtenbesoldungsgruppe 3B - will er sich durch harte Arbeit im Einsatz für Anliegen der Bürger verdienen. Viel Zeit für Spaziergänge mit dem Hund im Heimatstädtchen Plochingen dürfte dem 62-Jährigen dann wohl kaum bleiben.

Doch wie sehr Schindler tatsächlich eingespannt sein wird und womit er sich als Ombudsmann konkret beschäftigen muss, sei noch ziemlich offen, sagt er. „Werden es einige Dutzend Eingaben pro Monat sein oder Hunderte?“ Seine Stelle in Stuttgart, die am Vorbild des Bürgerbeauftragten in Rheinland-Pfalz orientiert ist, muss Schindler quasi von null an aufbauen.

„Bürgerbeauftragter?“, hieß es noch vor wenigen Tagen in der Telefonzentrale des Landtags. „Haben wir sowas? Eine Durchwahl gibt es hier nicht.“ In Schindlers zunächst provisorischem Büro fehlt es an vielem. „Ich muss erstmal technische Voraussetzungen schaffen, darunter ein Internetauftritt, und ich brauche Mitarbeiter.“

Drei Stellen wurden Schindler zugestanden. Sollte sich zeigen, dass sein Beschwerdeamt aktiv genutzt wird, würde das kaum genügen, vermutet er. Jedenfalls hat er sich viel vorgenommen. In Stuttgart soll seine Tür für jedermann offen stehen. Er will auch durchs Land fahren. „Damit Bürger sich persönlich an mich wenden können, ohne nach Stuttgart reisen zu müssen.“ Hinzu kommen Gefängnisbesuche. „Auch Inhaftierte haben Anliegen.“

Zuversicht herrscht bei den Grünen, die Schindler vorgeschlagen hatten: „Wir haben einen unabhängigen, besonnenen und kompetenten Mann für das Amt gewinnen können“, sagt Uli Sckerl, der innenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion. Erwartet werde eine „niedrigschwellige, unbürokratische Erledigung von Beschwerdefällen“. Zudem soll Schindler ein „Seismograph für Unzufriedenheit“ sein.

Dass der Landtag im Dezember den richtigen Mann für das Amt gewählt hat, bezweifeln Ex-Kollegen Schindlers nicht. Auch bei der Polizeigewerkschaft DPolG genießt er Vertrauen. Aus Aalen hallt ihm der Ruf eines besonnenen, neutralen und zugleich tatkräftigen Ermittlers und Ordnungshüters nach.

2015 warb Schindler während der Flüchtlingskrise um Zuversicht und Vertrauen in die Sicherheitskräfte. Monatelang leitete er das Aalener Polizeipräsidium kommissarisch. Er war damit auch für Probleme im Zusammenhang mit der damals überbelegten Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Ellwangen zuständig.

„Es geht in solchen Situationen darum, eine verständliche Unsicherheit in der Bevölkerung wieder rauszunehmen“, sagt der zweifache Vater und Großvater. Wie macht man das? Durch Überzeugungsarbeit und viele persönliche Gespräche, sagt der Ex-Polizist, der im November in Pension ging und eigentlich erstmal in Ruhe seine riesige Fotosammlung sortieren wollte. „Im neuen Amt soll und will ich ein neutraler Vermittler sein, die Erfahrungen aus Aalen helfen dabei.“

Erfolg wird Schindler nur haben können, wenn andere jeweils von Eingaben betroffene Behörden und Dienststellen rückhaltlos mit ihm kooperieren und nicht versuchen, Beschwerden abzuwimmeln oder gar im Sande verlaufen zu lassen. Völlig selbstverständlich erscheint das mit Blick auf den Streit um die Schaffung des neuen Amtes nicht.

Am Anfang hatte die Grünen-Forderung nach Kennzeichnungspflicht für Polizisten gestanden - eine Reaktion auf das teils gewalttätige Vorgehen bei Stuttgart-21-Demonstrationen. Die SPD, damals Juniorpartner in einer grün-roten Koalition, war dagegen. Die Grünen verlangten daraufhin einen Polizeibeauftragten, auch das wollte die SPD nicht.

Man einigte sich auf das Amt mit dem Titel „Bürgerbeauftragter“ - statt der von den Grünen bevorzugten Bezeichnung „Bürgerbeauftragter und Beauftragter für die Landespolizei“. Immerhin hält das Gesetz fest, dass es Aufgabe des Amtsträgers ist, „das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgerschaft und Polizei zu stärken“.

Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass dieses von Grün-Rot geschaffene Amt nun zu Zeiten von Grün-Schwarz mit Leben erfüllt werden soll. Als seinerzeit im Landtag über das entsprechende Gesetz debattiert wurde, lehnte die CDU es gemeinsam mit der FDP ab. Das Amt sei zu teuer und sowieso überflüssig. „Das Gesetz ist eine linke Machenschaft“, sagte damals der CDU-Abgeordnete Peter Hauk.

