Von Wolf von Dewitz





Stuttgart - Auf den ersten Blick geht es nur um einen einzigen Cent. Aber das, betont Stefan Winkler, stimmt nicht. „Es geht um viel mehr, es geht ums Prinzip.“ 21,99 Euro kostete der Akku, den Winkler 2016 gekauft hat in einem Media Markt in Sindelfingen bei Stuttgart. Doch abgebucht wurden ihm 22 Euro an der Kasse - ein Cent zu viel also. Er habe sich gewundert und nachgefragt, erinnert sich Winkler. Ergebnis: Für den einen Cent bekam er einen Testzugang zu einer Musik-Flatrate. Die wollte er gar nicht, zumal er nicht gefragt worden war. Der Fall kam vor Gericht, das Landgericht Stuttgart verbot dem Media Markt den Verkauf von Gutscheinen, ohne die Kunden vorher zu fragen (AZ. 38 O 67/16 KfH).

„Unverschämt“ nennt Dunja Richter von der Verbraucherzentrale (VZ) Baden-Württemberg das Vorgehen der Firma. „Auch wenn es nur um einen Cent geht: Es darf nicht sein, dass ein Geschäft an der Kasse Beträge einfach einbucht, einfordert und so behauptet, dass ein Vertrag abgeschlossen wäre, ohne dass Verbraucher überhaupt zugestimmt haben“, sagte die Juristin. Bei der Verbraucherzentrale hatte sich Winkler beschwert über den Media Markt, die VZ verschickte daraufhin eine Abmahnung. Als das Unternehmen nicht reagierte, klagten die Verbraucherschützer - und bekamen Recht.

Für Verbraucherschützerin Richter ist das Gerichtsurteil ein weiteres Beispiel für immer dreisteres Vorgehen von Firmen beim Verkauf von Produkten. „Verbraucher wollen oftmals nur Infomaterial erhalten und bekommen stattdessen gleich eine Vertragsbestätigung zugeschickt“, moniert sie. „Zudem gehen Testphasen bisweilen in einen kostenpflichtigen Vertrag über, ohne dass Verbraucher über diesen Übergang klar und transparent informiert werden.“ Dass aber ein Zusatzbetrag ungefragt abgebucht wird beim Verkauf einer Sache, ist aus Sicht der Verbraucherschützerin ungewöhnlich. „Ob das auch in anderen Media Märkten oder anderen Geschäften passiert, können wir nicht sagen.“

Sowas passiert sonst nicht, sagt eine Media-Markt-Sprecherin. „Unsere Kunden bezahlen nur den Preis des Produktes, das sie kaufen, keinen Cent mehr. Im vorliegenden Einzelfall ist es jedoch zu einem Fehler beim Kassiervorgang gekommen.“

In dem schriftlichen Gerichtsverfahren hat sich das Unternehmen laut Stuttgarter Landgericht übrigens nicht geäußert. So fällte ein Richter Ende November ein „Versäumnisurteil“, das inzwischen nach Verstreichen von Fristen rechtskräftig wurde. Man habe die Entscheidung des Gerichts akzeptiert, so die Media-Markt-Sprecherin.

Tatsächlich bekam Kunde Winkler den einen Cent noch im Markt zurück. Zunächst sei er von der Kassierin barsch abgebügelt worden, ob er denn nicht den Musikflatrate-Werbeflyer gelesen habe. „Ich bin dann weg von der Kasse, ich wollte keinen Aufruhr machen.“ An der Media-Markt-Infotheke habe er sich dann „aufgebracht und dennoch sachlich“ zu Wort gemeldet, so Winkler. Die Infothek-Dame habe sich dann bei ihm entschuldigt, in ein bereitstehendes Schälchen mit Münzen gegriffen und ihm den einen Cent zurückgegeben.

Dennoch: Auf der Weiterfahrt habe er sich mächtig geärgert. „Heute ist es ein Cent, morgen sind es zehn Cent und übermorgen ein Euro“, warnt Winkler. „Man muss sich wehren als Verbraucher, bevor das eine stillschweigend geduldete Praxis wird in den Geschäften.“ Winkler, 62, kommt aus einem Dorf im Schwarzwald, aus privaten Gründen war er in Sindelfingen. Der bescheidene Familienvater ist Elektrotechniker. 45 Jahre hat er gearbeitet, im Herbst geht er in Rente.

Und was hat der Gerichtsstreit nun gekostet - ein Streit, der wegen eines Cents zuviel auf dem Kassenzettel anfing? Ein Gerichtssprecher schätzt die Kosten für Gericht und Anwälte auf 2500 bis 3000 Euro. Diese Rechnung bekommt der Media Markt - auf den Cent genau.