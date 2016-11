Von Stephen Wolf





Mannheim - Der Herbstwind weht über das von Pflanzen überwucherte Grab der Familie Hatry auf dem Mannheimer Hauptfriedhof. Auch der Ingenieur Julius Hatry (1906 bis 2000) liegt hier. Der Mann, der 1929 das weltweit erste Raketenflugzeug, die Rak-1, für das Unternehmen Opel konstruiert hat, soll mit einem Ehrengrab für seine Leistungen gewürdigt werden.

Der Raumfahrtpionier wäre der 77. Tote, der in Mannheim ein Ehrengrab bekommt. Die Stadt würde dann Pacht und Pflege dafür übernehmen. Laut den Angaben des Friedhofamts wären das jährlich 900 Euro. Insgesamt gibt die Stadt 30 000 Euro im Jahr aus, um die aktuell 76 Ehrengräber zu unterhalten. Die Regelungen für Ehrengräber können von Stadt zu Stadt unterschiedlich sein. So erhält in Freiburg nur ein Ehrenbürger auch ein Ehrengrab. „Die Stadt bezahlt dann das Begräbnis und die Gebühren zur Grabnutzung. Falls von den Angehörigen gewünscht, wird auch die Grabpflege übernommen“, sagt die Freiburger Stadtsprecherin Martina Schickle.

Wie in Mannheim muss man auch in Stuttgart nicht unbedingt Ehrenbürger gewesen sein, um dieses Privileg zu erhalten. In der Landeshauptstadt gibt es 22 Ehrengräber. Zuletzt bekam der frühere O Manfred Rommel eines. „Die Stadt möchte auf diese Weise die Leistung von Menschen würdigen, die sich besonders verdient gemacht haben“, sagt der Leiter der Abteilung Friedhöfe und Bestattungen in Stuttgart, Harald Aust. In Stuttgart haben auch Schriftsteller Eduard Mörike, Ingenieur Gottlieb Daimler und der frühere Bundespräsident Theodor Heuss Ehrengräber. Ebenso wie in Mannheim und Freiburg übernimmt auch hier die Stadt Pflege und Unterhalt, insgesamt 10 000 Euro im Jahr.

Zahl im Land nicht bekannt

Wie viele dieser Ruhestätten es im Land gibt, ist nirgendwo aufgeführt. Klar ist aber: Auch kleinere Kommunen würdigen besondere Verdienste posthum. Im nordbadischen Mosbach gibt es 13 solcher Gräber. Wie es von der Stadt heißt, werden ehemalige Bürgermeister und Ehrenbürger auf diese Weise gewürdigt. Zur zweiten Kategorie zählen Ärzte, ein Fabrikant aber auch die Schriftstellerin Augusta Bender, die 1924 starb. Auch in Mannheim erhalten gestorbene Rathauschefs obligatorisch eine solche Ehrung. Nach Angaben des Leiters des dortigen Eigenbetriebs Friedhöfe, Andreas Adam, liegen in den Ehrengräbern an Rhein und Neckar aber auch Prominente, die über die Grenzen der Stadt hinaus gewirkt haben.

Im Fall Hatry muss der Gemeinderat am 22. November zustimmen. Vertreter unterschiedlicher Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen, die Chancen stehen gut. Dann läge Hatry quasi in einer Reihe mit dem Fabrikanten Heinrich Lanz, dem Schauspieler Albert Bassermann oder dem Dramatiker August Friedrich von Kotzebue. Wie auch in anderen Städten muss ein solches Vorhaben erst geprüft werden. In Mannheim ist das Stadtarchiv dafür zuständig. „Im Fall von Julius Hatry war es relativ leicht, positiv zu entscheiden“, sagt Hanspeter Rings vom Mannheimer Stadtarchiv.

Doch welche Voraussetzungen muss ein Toter für ein Ehrengrab erfüllen? Zu den Kriterien zählt eine möglichst überregionale und prägende Wirkung etwa in Politik, Architektur, Wirtschaft, Sport oder Kultur. Auch Verstorbene, die ein öffentliches und mit Mannheim oder dem Land Baden-Württemberg verbundenes hohes Amt inne hatten, gehören zum Kreis, der für ein Ehrengrab infrage kommt. „Auch außergewöhnliches, nachhaltiges soziales Engagement wird anerkannt“, sagt Rings.

Manchmal böse Überraschungen

Jemand, der sich während der NS-Diktatur schuldig gemacht hat, kann kein Ehrengrab erhalten. „Auch wenn beispielsweise ein Jurist nach dem Zweiten Weltkrieg hervorragende Arbeit geleistet hat, die Entnazifizierungsakte wird auf jeden Fall eingesehen“, sagt Rings.

Gelegentlich gebe es böse Überraschungen. Zwar seien aktuell keine Fälle bekannt, bei denen erst nach Vergabe des Ehrengrabs zweifelhafte Details aus dem Lebenslauf bekannt geworden sind. „Allerdings ist es möglich, dass der Gemeinderat einer Kommune einen solchen Beschluss zurücknimmt“, sagt Rings. Das bestätigt auch Martina Schickle, Sprecherin der Stadt Freiburg. Ähnlich wie bei der Umbenennung von Straßen, die den Namen umstrittener Personen tragen, so sei es möglich, den Status eines Ehrengrabs rückgängig zu machen.