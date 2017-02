Geislingen/Steige (dpa/lsw) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) ist ein Ehepaar ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am frühen Mittwochmorgen gemeldet worden. Die Ursache war zunächst unklar. Die Getöteten waren den Angaben zufolge 62 und 63 Jahre alt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

