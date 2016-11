Rielasingen-Worblingen (dpa/lsw) - Bei der Kontrolle eines Reisenden haben Zöllner am Grenzübergang von Rielasingen-Worblingen (Kreis Konstanz) zur Schweiz einen Schmuggel von Drogen und 12 000 Euro Bargeld aufgedeckt. Wie das Hauptzollamt Singen am Freitag mitteilte, fanden die Kontrolleure im Fahrzeug des 36-Jährigen aus Sachsen neben Chrystal Meth, Ecstasy und Amphetaminen auch 10 000 Euro sowie 2000 Schweizer Franken. Auch ein in einer Taschenlampe getarnter Elektroschocker war bei der Überprüfung in der vergangenen Woche dabei. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

