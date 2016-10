Dachau/Heidenheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall nahe Dachau ist am Donnerstag ein dreijähriges Mädchen aus einem Auto geschleudert und getötet worden. Das Kind landete in einem Bach neben der Unglücksstelle und wurde etwa zwei Kilometer abgetrieben, wie ein Polizeisprecher sagte. Der 33 Jahre alte Fahrer aus Heidenheim war aus ungeklärter Ursache am frühen Morgen mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und dann gegen die Leitplanke gekracht. Das Auto flog etwa zwei Meter weit in eine Baumgruppe.

Die 33 Jahre alte Mitfahrerin, die das Kind ersten Erkenntnissen nach auf dem Schoß hatte, wurde ebenfalls aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Mann und die Frau, vermutlich die Eltern des Mädchens, erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte fanden die Dreijährige etwa eine Stunde nach dem Unfall in dem Bach. Sie wurde in eine Klinik geflogen, wo sie kurz darauf starb.

