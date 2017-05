Aalen (dpa/lsw) - Mit dem Pfefferspray aus der Handtasche ihrer Mutter hat eine Dreijährige in Aalen einen Notfalleinsatz ausgelöst. Das Mädchen versprühte das Tierabwehrspray in der Wohnung. Sie verletzte am Donnerstag nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Mutter sowie zwei Geschwister im Alter von einem und vier Jahren leicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Vier Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge wurden alarmiert. Mutter und Kinder wurden mit Atemwegsreizungen ins Krankenhaus gebracht.

