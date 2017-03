Alfdorf (dpa/lsw) - Bei einer rasanten Autofahrt auf einem für Fahrzeuge gesperrten landwirtschaftlichen Weg in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) ist ein 18-Jähriger mit seinem Wagen verunglückt. Er sowie sein Beifahrer wurden leicht, der Mitfahrer auf der Rückbank schwer verletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der 18-Jährige war mit dem Auto und den zwei Mitfahrern an Bord zu schnell in eine Kurve gefahren. Der Wagen kam ins Schleudern, raste über mehrere Wege und Felder in ein Waldstück und einen Abhang hinunter. Dort prallte er gegen mehrere Bäume und fällte diese. Der Fahrer war den Angaben zufolge betrunken. Seinen Führerschein behielt die Polizei ein, der Schwerverletzte kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.