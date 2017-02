Feuerwehrleute stehen am 15.02.2017 im abgesperrten Bereich der Erstaufnahmestelle in Sigmaringen (Baden-Württemberg). In der Nacht hatte es dort in einem unbewohnten Zimmer gebrannt.

Feuerwehrleute stehen am 15.02.2017 im abgesperrten Bereich der Erstaufnahmestelle in Sigmaringen (Baden-Württemberg). In der Nacht hatte es dort in einem unbewohnten Zimmer gebrannt. Foto: dpa

Sigmaringen (dpa/lsw) - Bei einem Feuer in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Sigmaringen sind drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ist der Brand gelegt worden. Er brach am Mittwochmorgen in einem unbewohnten Zimmer in einem der Häuser aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Rauchmelder löste Alarm aus, woraufhin Sicherheitsmitarbeiter Rauch im Flur entdeckten. Sie evakuierten das Gebäude, daher blieben die 24 Bewohner des Gebäudes unverletzt. Drei Sicherheitsbeamte erlitten eine leichte Rauchvergiftung.

Die Feuerwehr konnte laut Polizei den Schwelbrand rasch löschen. Die Bewohner wurden „bis auf Weiteres“ in einer Halle auf dem Gelände untergebracht. Den Ermittlern zufolge wurde eine Matratze angezündet. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter liegen den Beamten derzeit nicht vor. Sie gehen aber davon aus, dass einer der Bewohner den Brand gelegt hat. Durch die Flammen und die entstandenen Rauchgase wurden zwei weitere Matratzen, ein Metallbett und der Putz an Decken und Wänden beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.