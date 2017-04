Karlsruhe (dpa) - Wegen einer möglichen Verunreinigung mit gefährlichen Keimen ruft die Drogeriemarktkette dm eine Seife ihrer Eigenmarke Balea zurück. Es handele sich um zwei Chargen der Cremeseife „Balea Cremeseife Buttermilk & Lemon“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.2019, teilte das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe mit. Es sei von einer „Verunreinigung vereinzelter Flaschen mit Enterobacter gergoviae auszugehen“, hieß es.

Die Enterobacter-Bakterien gehören nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) zur normalen Darmflora. Einige aber, darunter das nun in der Seife gefundene, können beim Menschen Infektionen auslösen - etwa, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Enterobacter seien eine der bedeutsamsten Ursachen für die gefürchteten Krankenhausinfektionen, heißt es beim BfR weiter. Sie können etwa zu Blutvergiftungen, Entzündungen von Haut, Gewebe oder Atemwegen oder auch Harnwegsinfektionen führen. Die Warnung wurde am Montag im Internet über das Portal lebensmittelwarnung.de veröffentlicht. dm hatte den Rückruf bereits am vergangenen Freitag kommuniziert. Grund der Maßnahme seien „vereinzelte Verbraucherreklamationen“; danach sei das Produkt überprüft worden. Welcher Art diese Reklamationen waren, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen.