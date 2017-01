Stuttgart (lsw) - Baden-Württemberg hält international Kontakt: Die Zahl der Honorarkonsuln im Land ist in den vergangenen zehn Jahren von 56 auf 62 gestiegen.

Das teilte das Staatsministerium in Stuttgart auf Anfrage mit. Ein Sprecher würdigte die offiziellen Vertreter gestern als „Brückenbauer und Bindeglieder zwischen den Staaten“. Gerade in Zeiten zunehmender Vernetzung internationaler Beziehungen habe der Posten des Honorarkonsuls große Bedeutung. „Wenn ein Honorarkonsul gut verankert ist, bringt das Vorteile für alle“, sagte der ehemalige Grünen-Funktionär Rezzo Schlauch. Er ist seit 2015 im Land als Honorarkonsul für Albanien tätig.

Anzeige

Am Abend sollte in Stuttgart das neue Honorarkonsulat von Äthiopien eröffnet werden. Hausherr Thomas Breitling wollte dazu etwa 100 Gäste in der künftigen Vertretung des afrikanischen Staates im Stadtteil Vaihingen empfangen. Äthiopien liegt mehr als 5000 Kilometer von Baden-Württemberg entfernt, es gibt keine direkten Linienflüge.

Breitling will vor allem um Investoren werben. „Wir planen dazu ein Business-Treffen am 31. Mai in Stuttgart“, sagte der 56-Jährige. Äthiopien verfüge über ein gutes Anlageklima für ausländische Geldgeber. Dass die Sicherheitslage in manchen Regionen zu wünschen übrig lasse, räumte der Wirtschaftsfachmann ein. Die Hauptstadt Addis Abeba, in der viele Geschäfte getätigt würden, gelte aber als sicher. Seit November ist Breitling für das Land mit mehr als 90 Millionen Einwohnern tätig. Wichtig sei ihm der Kontakt mit Kollegen in Stuttgart. „Ich habe schon einige kennengelernt, wir sind im engen Austausch“, sagte er.

Breitling hat in der Landeshauptstadt durchaus prominente Kollegen. So ist etwa der frühere Daimler-Manager Klaus Mangold für Russland tätig, der frühere CDU-Staatssekretär Otto Hauser wirkt als Honorarkonsul für die Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan. Experten zufolge macht jedes Konsulat den Standort international präsenter. Allerdings gab es in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg auch Schließungen.

Schlauchs Motiv für den Posten ist die albanische Herkunft seiner Frau Ema Ndoja. „Ich verstehe mich als Dienstleister“, sagte der 69-Jährige. Er wünsche sich bessere Kontakte zwischen Stuttgart und Tirana. So habe er ein Gespräch der Regierungschefs Edi Rama und Winfried Kretschmann vermittelt. Juristisch gesehen dürfte Schlauch mit einem Diplomatenkennzeichen durch die Gegend fahren und würde während der direkten Amtsausübung Straffreiheit genießen. „Ich brauche den Firlefanz nicht“, sagte der frühere Fraktionschef. Für ihn sei der Posten ein reines Ehrenamt. „Ich bekomme keinen Pfennig.“

Ein Honorarkonsul gilt als Ehrenbeamter - vom lateinischen Wort „honor“ (Ehre). Er wird von einem Land oft aufgrund seiner Erfahrung und Kontakte gewählt. Anders als bei einem Berufsdiplomaten wie zum Beispiel einem Botschafter oder Generalkonsul besitzen die Familienangehörigen keine Sonderrechte. Sowohl Deutsche als auch Ausländer können zu Honorarkonsuln ernannt werden. Der Status muss beim Auswärtigen Amt beantragt werden. Übrigens besitzen nicht nur größere Länder Vertretungen in Stuttgart, sondern auch etwa der Inselstaat Mauritius (1,3 Millionen Einwohner).

Offizielle Vertreter gelten meist als „Augen, Ohren und Stimme“ ihrer Heimatstaaten und als wichtige Scharniere zwischen Ländern. So steht die entsprechende Stadt oft bei Ministerreisen auf dem Plan und wird auch zum Anlaufpunkt für Wirtschaftsdelegationen. Die Landesregierung unterstütze die Konsulinnen und Konsuln in vielfältiger Weise und stehe mit ihnen im regelmäßigen Kontakt, betonte das Staatsministerium in Stuttgart. „Baden-Württemberg ist weltweit gut vernetzt“, sagte ein Sprecher.

Bekannte Honorarkonsuln in Baden-Württemberg

Insgesamt 62 Honorarkonsuln arbeiten derzeit im Südwesten. Vier von ihnen im Kurzporträt:

Der Osteuropa-Experte Klaus Mangold (73) wirkt seit 2005 als Honorarkonsul für Russland. Zuvor leitete der am 6. Juni 1943 in Pforzheim geborene Volkswirt und Jurist zehn Jahre lang den einflussreichen Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft. Der ehemalige Topmanager des Autokonzerns Daimler gilt in Russland als extrem gut vernetzt. Für ungewollte Schlagzeilen sorgte Mangold im vergangenen Jahr, als er EU-Kommissar Günther Oettinger in seiner Privatmaschine mit nach Budapest nahm. Oettinger geriet deswegen in die Kritik.

Der Waiblinger Unternehmer Hans Peter Stihl (84) arbeitet seit 2002 als Konsul für Singapur. Der Stadtstaat sei als zentrales Lager in Südostasien für ihn strategisch wichtig gewesen, sagte er einmal. Stihl ist Weltmarktführer bei Motorsägen - den Namen kennt wohl jeder, der einmal einen Baum gefällt hat. Der am 18. April 1932 in Stuttgart geborene Geschäftsmann hatte 1973 die von seinem Vater gegründete Maschinenfabrik übernommen. Als Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) prägte er die Wirtschaftspolitik.

Der frühere Abgeordnete Otto Hauser (64) vertritt seit 2010 als Honorarkonsul die Interessen der Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan. Er saß von 1983 bis 1998 für die CDU im Bundestag und war kurzzeitig Regierungssprecher unter Bundeskanzler Helmut Kohl. Der am 11. Juli 1952 in Göppingen geborene Hauser sieht Aserbaidschan, dem Kritiker einen autoritären Stil vorwerfen, als Land mit großer Vielfalt.

Die Textil- und Modedesignerin Ann-Katrin Bauknecht arbeitet seit 1993 als Konsulin für das ehemalige Königreich Nepal. Das Interesse der gebürtigen Westfälin für das Hochgebirgsland wurde als Kind vom Großvater geweckt, der 1900 für ein englisches Handelshaus in Asien tätig war. Die Trägerin des Bundesverdienstkreuzes ist verheiratet mit Günter Bauknecht, einem Miterben des Hausgeräte-Imperiums.