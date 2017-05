Stuttgart (dpa/lsw) - Die Autobranche hat sich in den Gesprächen mit dem Landesverkehrsministerium über mögliche Diesel-Nachrüstungen bewegt. Nachdem die Hersteller technische Lösungen wochenlang so gut wie ausschlossen haben, seien bei dem Treffen am Mittwochabend erste Wege aufgezeigt worden, wie in einem technisch und wirtschaftlich angemessenen und umsetzbaren Rahmen Fortschritte bei den Emissionen von Euro-5-Fahrzeugen grundsätzlich möglich wären, teilten Verkehrsministerium und Verband der Automobilindustrie am Donnerstag mit. Allerdings müssten vor einer Umsetzung technische und regulatorische Rahmenbedingungen bundesweit geklärt werden.

Verändern Hersteller Software oder Hardware am Auto soweit, dass es nicht mehr der ursprünglichen Zulassung eines Modells - der Typgenehmigung - entspricht, muss das Kraftfahrtbundesamt (KBA) das genehmigen. Die am Mittwoch diskutierten Möglichkeiten sollen in den kommenden Wochen besprochen werden. Grund für die Diskussion sind die Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge, die die grün-schwarze Landesregierung von 2018 an in Stuttgart an Tagen mit hoher Luftverschmutzung verhängen will.