Empfingen (dpa/lsw) - Ein Ladendieb mit einer Vorliebe für Pistazien hat sich bei einem Discounter in Empfingen (Landkreis Freudenstadt) klar übernommen. Der Mann sei am Donnerstag zwar unerkannt entkommen, teilte die Polizei am Freitag in Tuttlingen mit. Seinen mit 52 Pistazientüten vollgestopften Rucksack habe er auf der Flucht jedoch verloren. Zuvor hatte eine Kassiererin die Tat entdeckt und einen Alarm ausgelöst.

