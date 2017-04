Stuttgart (dpa/lsw) - Im Mai beginnt in Baden-Württemberg die Jagdsaison auf Rehwild - allerdings erst auf die Böcke. Die Ricken, die ihre Kitze großziehen, haben Schonzeit. „Hundebesitzer sollten ihre Tiere während der nächsten Wochen aus Rücksicht an die Leine nehmen“, sagte der Sprecher des Landesjagdverbands, Armin Liese. Es komme immer wieder vor, dass Hunde sich auf die trächtigen Tiere oder ihre Jungen stürzten. Zudem warnte er davor, ein scheinbar von seiner Mutter verlassenes Kitz anzufassen oder gar mitzunehmen. Es sei normal, dass die Rehe sie etwa in einer Wiese ablegten. „Riecht die Mutter den menschlichen Geruch, verstößt sie ihr Junges.“

Vor Kugeln im Wald müssen sich Spaziergänger aber nicht fürchten. „Die Jäger sind vor allem von der Abenddämmerung bis zum frühen Morgen unterwegs“, sagte Liese. Im vergangenen Jagdjahr wurden im Südwesten rund 167 000 Rehe erlegt - 4,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

