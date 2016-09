Von Lea Krug





Karlsruhe - Durch eine schwere Eisentür geht es nach unten. Hier stehen viele Fahrräder, ein Tischkicker und sogar ein Schlagzeug. Was früher für den Ernstfall gedacht war, ist heute ein Lagerraum. Vom Spätsommer draußen ist hinter den drei Meter dicken Wänden nichts zu spüren. Der mehr als 1200 Quadratmeter große Bunker von Knut Hansen geht über vier Meter tief in die Erde und ragt oben drei Meter in die Höhe. Auf den oberirdischen Sockel aus rotbraunem Backstein hat der Zahnarzt zwei moderne Doppelhaushälften gebaut. Die seit einem Jahr vermieteten Häuser in Karlsruhe sind so weit höher als die umliegenden Gebäude: Fast zwölf Meter in die Höhe ragt der Komplex. Hansen vergleicht die Immobilie mit einer Burg und meint: „Von dort oben kann man bis in den Schwarzwald sehen.“ So idyllisch wie heute war es hier nicht immer: 1941 wurde der Tiefbunker gebaut, um die Bevölkerung vor Bombenangriffen zu schützen. Damals hatte jede Familie in der Siedlung einen kleinen Raum im Bunker, in den sie bei Bombenalarm floh. „Es gibt etliche, die mir Geschichten von damals erzählt haben“, sagt Hansen.

Instandhaltung eingestellt

Eine besondere Begegnung hatte der 61-Jährige mit einer alten Dame. Sie war als Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg in Karlsruhe und bei einer Geburt im Bunker dabei. „Sie hat mir den Raum gezeigt, in dem sie half, ein Kind zur Welt zu bringen.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg blieben in Deutschland einige Schutzräume erhalten, die der Bund im Kalten Krieg wieder einsatzbereit machte. Hansens Bunker wurde 1981 renoviert. „Eine Million Deutsche Mark kostete die Renovierung damals“, berichtet Hansen, der die alten Rechnungen fand. In den 80er- Jahren hätten im Ernstfall 1200 Menschen drei Tage lang hier leben können. Als sich die politische Lage in Deutschland nach dem Mauerfall entspannte, beendete der Bund die Instandhaltung der Bunker. Bis 2007 dauerte es allerdings, bis die Regierung die Schutzräume von der so genannten Zivilschutzbindung befreite. Damals gab es noch etwa 400 Bunker, die der Bund seither nach und nach verkauft. In Baden-Württemberg hat die Bundesanstalt für Immobilienaufgabe bisher sechs Bunker veräußert, einer von ihnen ging für 200 000 Euro an Hansen.

Nicht mehr einsatzfähig

In ganz Deutschland wurden laut der Behörde bislang 232 Bunker für 58 Millionen Euro verkauft. Einsatzfähig sei in Deutschland inzwischen kein einziger öffentlicher Bunker mehr, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf Anfrage mit. Zahlen über den Neubau privater Schutzbunker hat die Behörde nicht. Hansen entdeckte seinen Bunker per Zufall. Er steht ganz in der Nähe seines Wohnhauses. Er erkundigte sich, was „man damit anstellen kann“. Seine Idee: auf den Bunker Wohnhäuser bauen. Der Zahnarzt ersteigerte das Gebäude und engagierte einen Architekten. Die Skepsis in der Nachbarschaft sei zunächst groß gewesen, heute seien viele aber positiv überrascht. Zwischen Kauf und Umsetzung seiner Idee gingen allerdings Jahre ins Land. „Allein das Genehmigungsverfahren der Stadt hat vier Jahre gedauert“, schildert Hansen. „Das Projekt war schon ein großes Abenteuer.“

In den letzten Jahren hat eine Band hier geprobt, es gab eine Feuerwehrübung und eine Theateraufführung. In Zukunft soll das Gebäude als Zeitdokument auch für Besucher offen sein. Im Eingangsbereich soll es dann eine Schau mit historischen Dokumenten geben. Hansen ist heute froh über seine Investition ins das Gebäude. Aber, so räumt er ein: „Man muss schon ein bisschen verrückt sein, um so ein Objekt zu kaufen.“