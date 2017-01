Karlsruhe (lsw) - Bei der ­Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) für Menschen mit Behinderung fordert die Diakonie einheitliche Regeln in Baden-Württemberg. Es dürfe nicht passieren, dass in den Kommunen unterschiedliche Maßstäbe angelegt würden, sagte der Vorstand der Diakonie Baden, André Peters, gestern in Karlsruhe. Jeder müsse die gleichen Leistungen erhalten, egal wo im Land er wohne, forderte der Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege.

Mit der Übertragung von Regelungs­aufgaben auf die Länder hat es sich der Bund aus Sicht der baden-württembergischen Behindertenbeauftragten Stephanie Aeffner recht einfach gemacht. Das Land müsse bestimmen, wer ab 1. Januar 2018 Träger der Eingliederungshilfe werde. „Jetzt ist ganz entscheidend, dass für alle einheitliche Regeln zur Bedarfsbemessung bestimmt werden.“ Es seien Veränderungen nötig, denn aktuell würden Betroffene oft in Hilfebedarfsgruppen eingestuft. „Aus meiner Sicht ist das keine individuelle Bedarfsfeststellung“, kritisierte Aeffner. Der durch das BTHG vorgegebene Zeitrahmen zur Regelung bis zum Jahresende sei eng.

Das BTHG, das die Rechte Behinderter stärken soll, gilt seit Jahresanfang. Unter anderem wird der Eigenanteil zur sogenannten Eingliederungshilfe gesenkt, so dass Behinderte mehr Geld von ihrem Einkommen behalten können. Außerdem kann jetzt ein deutlich größerer Betrag gespart werden, etwa zur Altersvorsorge. Weitere Bestandteile des Gesetzes sind die Förderung von unabhängigen Beratungsstellen durch den Bund, längere Hilfeleistungen für Studenten und Lohnkostenzuschüsse für Arbeitgeber. Die zunächst geplante Regelung „Fünf von Neun“, wonach Eingliederungshilfe nur gezahlt wird, wenn ein Behinderter in ­mindestens fünf von neun Lebensbereichen eingeschränkt ist, wurde im Gesetzgebungsverfahren zurückgenommen. 2023 soll eine Regelung getroffen werden.

Experten sehen Schwachstellen

Experten aus der Praxis sehen auch Schwachstellen. „Vieles ist nicht verbessert worden, wie das Poolen von Leistungen“, sagte die kommunale Inklusionsvermittlerin der Gemeinde Schallstadt, Barbara von Greve. So könnten Behinderte Leistungen wie etwa einen Kinobesuch nur gemeinschaft­lich in Anspruch nehmen. Aus ihrer Sicht gibt es aber auch ein grundsätzliches Problem: „Der Paradigmenwechsel der UN-Behindertenrechtskonvention ist überhaupt nicht im Bewusstsein der allermeisten Menschen angekommen.“ Mit der Verabschiedung des BTHG ist das Land nach Angaben der Diakonie aufgefordert, den Träger der Eingliederungshilfe neu festzulegen und eine Arbeitsgemeinschaft aus Landesvertretern, Trägern der Leistungser­bringer und Betroffenen einzuberufen. Die Diakonie forderte das Land auf, dieses Gremium zu nutzen, um die Qualität der Eingliederungshilfe weiterzuentwickeln. Das Sozialministerium wies darauf hin, dass in den Bereichen des BTHG, die in die kommunale Zuständigkeit fallen, das Land nur eine moderierende Rolle einnehmen könne.