Von Kathrin Drinkuth und Jürgen Ruf





Freiburg - Mehr als einen Monat nach dem kalendarischen Frühlingsanfang hat sich der Winter noch einmal mit aller Macht zurückgemeldet. Starke Schneefälle sorgten in der Nacht zu gestern im Südwesten für Chaos auf Straßen und Schienen. Frostige Temperaturen machen derweil Landwirten, Tieren und Pflanzen zu schaffen. Nur Ausflügler profitieren. Mit Schnee bedeckte Berge lockten Wanderer und Spaziergänger an - zu einer Zeit, in der sonst Freibäder öffnen. Die Wetterfolgen im Überblick:

Anzeige

Verkehr: Viele Autofahrer wurden vom plötzlichen Schnee Ende April und den damit verbundenen rutschigen Straßen überrascht. Es kam zu Unfällen, Polizei und Rettungsdienste waren im Dauereinsatz. Bäume stürzten unter der Schneelast um und blockierten Straßen, unter anderem im Schwarzwald. Polizei, Meteorologen und der ADAC warnen: Auch die kommenden Tagen muss mit schwierigen Straßenverhältnissen gerechnet werden. Autofahrer sollten entsprechend langsam und vorsichtig sowie in die Berge nur mit Winterreifen fahren.

Anzeige

Bahn: Auf zahlreichen Bahnstrecken kam es zu Behinderungen und Verspätungen. Nach Auskunft der Bahn in Stuttgart waren davon fünf Strecken in der Hauptverkehrszeit betroffen. Bäume stürzten auf Gleise, und es gab Oberleitungsschäden. Vor allem Pendler mussten Zugausfälle und Verspätungen hinnehmen.

Bauern: Sie müssen immense Schäden verkraften: Vielen Bauern im Südwesten haben die frostigen Nächte einen massiven Verlust etwa beim Apfel- oder Weinbau zugefügt. So mancher Landwirt hatte versucht, mit Wachskerzen in den Plantagen oder zugezogenen Hagelnetzen die Kälte von den Pflanzen fernzuhalten. Der Erfolg blieb mäßig: „Wir haben Ausfälle von einzelnen Betrieben in einzelnen Regionen, die in Größenordnungen von 70 bis 80, zum Teil bis 100 Prozent gehen“, sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied. Viele Pflanzen könnten zwar nach einem Frost erneut austreiben, jedoch sei etwa bei Wein der Ertrag dann deutlich geringer. „Insofern können wir den Ertragsausfall, die Schadenhöhe, noch nicht genau beziffern, aber er ist enorm.“ Rukwied forderte vom Bund einen Ausgleich der akuten Schäden und eine Frostversicherung für Bauern.

Bienen: Doppelt hart trifft es die Bienen. Zum einen könnten die Tiere nicht ausfliegen, um Futter zu holen, sagte eine Mitarbeiterin des Landesverbands Württembergischer Imker. Zwar hätten sie etwas Grundnahrung in ihren Bienenstöcken. „Aber wenn die Schlechtwetter-Periode anhält, müssen die Imker sie versorgen.“ Sobald das Wetter wieder wärmer werde, flögen die Tiere wieder. Doch das führt zum nächsten Problem: Durch den Frost sind viele Blüten kaputt. Dadurch fehlt es den Bienen an Nahrung. Als Folge könne es weniger Honig geben. „Denn mit dem, was sie an Nektar schon eingesammelt haben, versorgen die Bienen sich selbst.“

Tourismus: Die mit Schnee bedeckten Berge locken Wanderer und Ausflügler an. Vereinzelt kann auch Schlitten gefahren werden. Zum Wintersport reicht es aber nicht. Skilifte im Südwesten sind außer Betrieb und werden nach den Schneefällen auch nicht mehr gestartet. Die Anlagen waren, als der Frühling vor Ostern angeklopft hatte, eingemottet worden, die Skisaison ist vorbei.

Vorhersage: Auch die folgenden Nächte sollen laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) Minusgrade bringen. Örtlich sind bis Ende der Woche Schauer möglich. Der Freitag bringt noch mal Schnee, der in Regen übergeht. Die Temperaturen steigen tagsüber auf bis zu zwölf Grad, am Samstag sollen es sogar bis zu 16 Grad werden. Nächste Woche klettern die Temperaturen nach Angaben des DWD auf bis zu 20 Grad.