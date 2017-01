Stuttgart (dpa/lsw) - Dem Südwesten steht nun doch noch ein spürbarer Wintereinbruch bevor: Bis ins Flachland sollten zu Beginn der ersten Januarwoche auch die ersten Schneeflocken fallen. Im Norden des Landes sei am Montagfrüh mit leichtem Schneefall zu rechnen, der sich im Laufe der Woche bis in den Süden ausbreite, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart an Neujahr mit. Autofahrer müssten mit Glätte auf den Straßen rechnen. Im Bergland herrsche weiter Hochnebel und in Gipfellagen starker Wind. Für die Region um Esslingen sagt der DWD für den Montag erste Schneefälle vorher.

