Mannheim - Popstar Xavier Naidoo hat wieder gezündelt. Diesmal mit dem Lied „Marionetten“, das auf dem neuen Album der Söhne Mannheims zu hören ist. Darin bezeichnet er Politiker als „Marionetten“ und „Steigbügelhalter“, die von Teilen des eigenen Volks schon als „Hoch- beziehungsweise Volksverräter“ bezeichnet würden. Heftiger noch nennt Naidoo sie „Volks-in-die-Fresse-Vertreter“, denen „auch kein Verstecken hinter Paragraphen und Gesetzen“ helfe. Rustikal droht er: „Sonst sorgt der wütende Bauer mit der Forke dafür, dass ihr einsichtig seid.“

Verschwörungstheoretische Spitze

„Volksverräter“? „Steigbügelhalter“? „Sachverwalter“ ominöser „Puppenspieler“? Die Begriffe kommen einem bekannt vor. Naidoo bedient sich in seinem Lied rechtspopulistischer Rhetorik und verschwörungstheoretischer Elemente. Nicht nur das Wort „Sachverwalter“ verweist auf das Gedankengut der sogenannten Reichsbürger, die behaupten, Deutschland sei eine von den USA oder anderen Mächten verwalteten GmbH. Auch die Zeilen „Ihr wandelt an den Fäden wie Marionetten / Bis sie euch mit scharfer Schere von der Nabelschnur Babylons trennen“ können dahingehend interpretiert werden, dass die „Marionetten“ von finsteren Mächten geführt würden - bis der Volkszorn die Netzwerke kappt. Um dem ganzen die verschwörungstheoretische Spitze aufzusetzen, heißt es weiter: „Und etwas namens Pizzagate steht auch noch auf der Rechnung.“ Unter dem Schlagwort „Pizzagate“ wurden 2016 Fake News gestreut, aus dem Keller einer Pizzeria in Washington D.C. heraus agiere ein Kinderpornoring, in den die damalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verwickelt sei. Seit Tagen diskutieren Politiker und Journalisten nun darüber, ob sich Xavier Naidoo endgültig in die braune Ecke abstruser Verschwörungstheoretiker-Wirrköpfe verabschiedet habe. Der Radiosender Bremen Vier sagte die Kooperation bei einem Konzert der Gruppe am 13. Mai ab. Bremen-Vier-Chef Helge Haas begründet das unter anderem damit, es würden in dem Lied Verschwörungstheorien verbreitet. Auch ein Konzert von Naidoo im Dezember wird nicht mehr von dem Sender präsentiert.

Hierzulande äußern sich Vertreter des Rundfunks und der Musikbranche ebenfalls kritisch. SWR-Sprecherin Anja Görzel teilte mit: „SWR1 sowie SWR3 spielen den aktuellen Titel ‚Marionetten‘ nicht und werden ihn auch zukünftig nicht spielen.“ Bei SWR3 würden ältere Titel des Künstlers sowieso selten gespielt. Für die Zielgruppe der Kanäle „DASDING“ und SWR4 seien Naidoo und die Söhne Mannheims ohnehin nicht adäquat. Michael Setzer, Stuttgarter DJ und Gitarrist der Band „End of Green“, meint zum Skandalsong: „Herr Naidoo fischt seit geraumer Zeit und durchaus wissentlich am rechten Rand und verklärt das auch noch als Mitte der Gesellschaft. Mich wundert, dass ihm Sender wie Vox oder Sky trotzdem eine Plattform bieten.“ Setzer zeigt sich erstaunt darüber, dass Naidoo „im Jahr 2017 noch nicht verstanden hat, dass er durchaus alles sagen darf, aber auch mit entsprechendem Widerspruch zu rechnen hat“. Satiriker Jan Böhmermann schließlich hat den Skandalsong als Beitrag zum „neuen, nicht antisemitischen Hitalbum ‚Death to Israel‘ von den Hurensöhnen Mannheims“ bissig parodiert.

Einheitlich bewertet und verstanden

Die massive öffentliche Kritik an dem Lied führte dazu, dass sich Naidoo und die Söhne Mannheims am Montagabend mit dem Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) zu einem dreistündigen Krisengespräch trafen. Von einem „intensiven“ Austausch berichteten die Teilnehmer. Ein Sprecher der Stadt würdigte zwar, was die Gruppe bisher für die Kommune getan habe. Gleichzeitig ließ er aber keinen Zweifel an der städtischen Einstellung: „Mit ‚Marionetten‘ haben die Söhne einen Song veröffentlicht, dessen Inhalt in Medien wie in dem gesamten politischen Spektrum inklusive der Rechtsextremen nahezu einheitlich bewertet und verstanden wird.“ Das Vertrauen habe mindestens einen Knacks davongetragen. Die Band gab sich ihrerseits „traurig über die entstandenen Irritationen“ und distanzierte sich von der „Vereinnahmung unserer Musik durch Feinde der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.“Die Rathaus-Spitze und die derzeit wohl bekanntesten Söhne der Stadt stehen seit Jahren in engem Kontakt. Die Gruppe widmete ihrem Gründungsort immer wieder Lieder - etwa den Song „Meine Stadt“. Auch das neue Album heißt „MannHeim“. 2003 gründete das Land Baden-Württemberg in Mannheim die Popakademie - mitinitiiert von Naidoo, der dort lange als Gastdozent unterrichtete.

Erstmals meldete sich gestern nun auch Xavier Naidoo selbst auf seiner Facebook-Seite zu Wort - und verteidigte das Lied. Bei dem Song „handelt es sich um eine zugespitzte Zustandsbeschreibung gesellschaftlicher Strömungen“, die im „Rahmen einer künstlerischen Auseinandersetzung bewusst überzeichnet“ wurden, schreibt er. Er fügt hinzu: „Das mag missverständlich gewesen sein, daher ist mir folgendes wichtig: Die Söhne Mannheims und ich stehen für eine offene, freiheitliche, liberale und demokratische Gesellschaft.“ Er bedauere es, dass in der Diskussion „Unterstellungen“ wiederholt würden, „zu denen es meinerseits zahlreiche Klarstellungen und unmissverständliche Dementis gab“.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Mannheimer mit südafrikanisch-indischen und deutsch-irischen Wurzeln durch rechtspopulistische Äußerungen auffällt. Bereits 2015 erregte Naidoo Aufsehen, als er auf einer Demo-Veranstaltung am Tag der Deutschen Einheit vor Rechtsradikalen und „Reichsbürgern“ eine Rede hielt. Er habe dort eine schwarze Gospelsängerin gesehen und sich gedacht, dann könnten das keine Nazis sein, rechtfertigte er sich später.

Antisemitismus und Volksverhetzung

2015 sagte er in einem Interview mit dem Magazin „Stern“, Deutschland sei kein souveränes Land. Er berief sich auf den Historiker Josef Foschepoth, der laut Naidoo „geheimen Vereinbarungen zwischen den Amerikanern und der Bundesregierung“ nachgegangen ist.

Massiven Widerspruch hagelte es auch für die Naidoo-Songs „Wo sind“ und „Raus aus dem Reichstag“. Kritiker warfen ihm Antisemitismus und Volksverhetzung vor. Fest steht: Naidoo ist Wiederholungstäter. Da wirkt es wenig glaubwürdig, wenn er sich auf eine spontane und unterbewusste Kreativität hinausredet: Auf Facebook lässt der Musiker wissen, er verschwende keinen einzigen bewussten Gedanken darauf, wohin ihn die Reise wohl führen möge.

Ob die Reise Xavier Naidoo nun in Richtung kruder Verschwörungstheorie und rechtspopulistischer Hetze oder nur naiver künstlerischer Ausdrucksweise geführt hat, ist kaum noch Interpretationssache. Viel Spielraum lässt das neue Lied nicht.