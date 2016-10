Von Katja Köhler





Stuttgart/Tübingen - Mit dem Wohnen ist es ähnlich wie mit dem Anziehen und dem Essen: Jeder muss es tun, irgendwie. Anders gesagt: Wohnen gehört zu den menschlichen Grundbedürfnissen. Doch Wohnraum ist knapp und die Bevölkerung wächst - eine Entwicklung, die zu Beginn des Jahrtausends ganz anders prognostiziert worden war. Nun aber sind Städte und Gemeinden wieder gefordert, Wohnraum zu schaffen, und der Prozess geht nicht ganz problemlos über die Bühne: Der Kostendruck ist groß und der soziale Wohnungsbau muss erst wieder hochgefahren werden, nachdem er wegen rückläufiger Bevölkerungszahlen in den 1980er-Jahren praktisch eingestellt worden war; zudem steckt die staatliche Objektförderung in der Krise und stoßen viele Städte bei den bebaubaren Flächen an ihre Grenzen. Außerdem verändern sich durch die demografische Entwicklung - absehbar immer mehr Alte, immer weniger Junge - die Ansprüche an zeitgemäßes Wohnen, Stichwort: Barrierefreiheit. Und die Frage der Unterbringung von Flüchtlingen ist in vielen Fällen noch gar nicht berücksichtigt, wie Tilman Harlander, Stuttgarter Professor für Architektur und Wohnsoziologie, anmerkt.

Nun hat eine städtebauliche Exkursion der Schwäbisch Hall-Stiftung mit Städtebau-Experten unterschiedlicher Couleur vier Quartiere in Stuttgart und Tübingen, die zuletzt saniert wurden oder ganz neu entstanden, unter die städtebauliche Lupe genommen.

Im Fokus standen dabei die Aspekte Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und Vielfalt. Anschauungsmaterial liefern folgende Stadtviertel: in Stuttgart der sogenannte Feuerbacher Balkon auf dem ehemaligen Gelände des Krankenhauses sowie der einst als sozialer Brennpunkt verrufene Hallschlag in Bad Cannstatt; in Tübingen die Alte Weberei auf dem ehemaligen Egeria-Gelände am nordöstlichen Rand der Stadt sowie das Französische Viertel auf dem früheren Kasernengelände des französischen Militärs. Die Voraussetzungen, unter denen die einzelnen Quartiere entstanden, waren sehr unterschiedlich: Der Hallschlag etwa ist ein 50 Jahre altes Viertel und musste - und muss - teils im bewohnten Zustand saniert werden. Die anderen drei Quartiere entstanden auf Flächen, die zuvor anders genutzt worden waren oder brach lagen.

Allen Fällen gemein ist die sogenannte Innenentwicklung, also vorhandene städtische Flächen aufzuwerten und zu lebendigen Wohngebieten umzugestalten. Ein wichtiger Punkt dabei ist die soziale Durchmischung von Jungen und Alten, Gutgestellten und weniger Wohlhabenden, Gesunden und Menschen mit Behinderung, Familien und Singles. Aus wissenschaftlicher Sicht findet Wohnsoziologe Harlander lobende Worte für das Umdenken: „In beiden Städten ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass bezahlbarer Wohnraum stabilisiert und geschaffen werden muss und gleichzeitig größtmögliche Vielfalt geboten werden sollte.“

Jede Stadt braucht auch Wohnraum für Menschen mit kleinerem Geldbeutel. Doch schon der Begriff „sozialer Wohnbau“ sei nicht mehr zeitgemäß. „Darauf reagiert die Bevölkerung sehr sensibel“, sagt Harlander - das schlechte Image des sozialen Wohnungsbaus lässt sich nicht so schnell aus dem kollektiven Gedächtnis tilgen. Nachhaltigkeit, Vielfalt und qualitätvolles Wohnen seien daher auch in diesem Bereich gefragt. Mit der Aufwertung soll unter anderem der Stigmatisierung der Bewohner sozial schwacher Viertel Einhalt geboten werden. Erfahrungen damit gibt es genug: „Wer früher als junger Handwerker als Wohnort eine Adresse aus dem Hallschlag nannte, war abgestempelt und hatte schlechte Startchancen im Beruf“, berichtet Helmuth Caesar, Technischer Geschäftsführer der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft (SWSG).

Als Beispiel eines sogenannten Bestandsquartiers dient der Hallschlag, einst sozialer Brennpunkt. Man wollte das vernachlässigte Kind der Stadt aufwerten; die alten Bauten möglichst erhalten und sanieren, ohne den Stadtteil zu gentrifizieren, also für reichere Bevölkerungsschichten reizvoll zu machen und so den Charakter des Viertels zu verändern. Ziel der SWSG war, konfliktträchtige Merkmale zu entzerren und so das Wohnumfeld zu entlasten. Trotz der eher vorsichtigen Maßnahmen stieß das Vorhaben der SWSG nicht überall auf Wohlwollen; es gab Proteste seitens der Anwohner, die um ihre günstigen Mieten fürchteten. Caesar räumt ein: „Das war ein schwieriger Balanceakt.“ Die SWSG begegnete dem Diskussionsbedarf mit der Einrichtung eines Kundencenters: Seit 2004 sind mehr als ein Dutzend Mitarbeiter als direkte Ansprechpartner am zentralen Hattinger Platz präsent, die Gesellschaft spricht von einer „beeindruckend guten Resonanz“. Die kurzen Wege und der persönliche Kontakt haben sich demnach ausgezahlt. „Die Bürgerbeteiligung und die Diskussion sind enorm wichtig“, stellt Caesar fest. Seinen Worten zufolge zeichnet sich ab, dass 80 Prozent der „Hallschläger“ im Quartier verbleiben und sich für die anderen 20 Prozent akzeptable andere Lösungen finden.

Das Engagement der verschiedenen Beteiligten sieht Wohnsoziologe Harlander als zentralen Faktor für das Gelingen und die Akzeptanz neuer Wohnviertel. „Wichtig ist, dass die Mischung moderiert wird. Das darf aber nicht aufdringlich geschehen“, analysiert er.

Das scheint im Fall des Feuerbacher Balkons gelungen zu sein. Dort leben Familien, Senioren und Menschen mit Behinderungen in insgesamt 168 Wohnungen auf mehrere Gebäude verteilt zusammen, Kita und Tagespflege inklusive. Ein Sozialkonzept gehörte von Anfang an dazu. „Auf einen Schlag kamen damals 500 bis 600 Bewohner aus ganz unterschiedlichen Milieus zusammen“, sagt Alexander Kentsch, Prokurist beim Siedlungswerk Stuttgart, das zusammen mit der Samariter-Stiftung Nürtingen als Bauherr fungierte. Mit einem Quartier- und Sozialmanagement wurden Brücken geschlagen und Netze zwischen den Bewohnern geknüpft. Kentsch stellt fest: „Feste Strukturen wie in Vereinen sind nicht mehr gefragt, das Engagement ist individueller geworden.“ Man habe aber keine Konkurrenz zu anderen Aktivitäten aufbauen wollen, vielmehr sei es um die Schaffung eigener Strukturen im Viertel gegangen. Heute existieren im Feuerbacher Balkon offenbar funktionierende Initiativen wie ein Literaturkreis oder nachbarschaftliche Hilfsangebote.

Engagement ist auch zentraler Bestandteil der Bau- und Wohnaktivitäten in den neuen Stadtteilen Tübingens gefragt. Die Lösung der wie Stuttgart flächenmäßig an ihre Grenzen stoßenden Universitätsstadt war das gezielte Aufkaufen von Militär- und Industriebrachen sowie die Anregung privater Baugemeinschaften. Der Stadt sei es dabei nicht um Rendite gegangen, sondern „um einen baulichen Mehrwert“, wie der Tübinger Baubürgermeister Cord Soehlke sagt. Der zuvor zubetonierte Neckar wurde wieder öffentlich zugänglich, Straßen, Kitas und Gewerbeeinheiten sind entstanden, neben unterschiedlich hohen Mehrfamilienhäusern finden sich Reihenhäuser. Mit dieser Infrastruktur soll sich die Vielfalt der Viertel auch in der Architektur widerspiegeln. Die Vergabe der Baugrundstücke verlief folgerichtig wie etwa beim Feuerbacher Balkon nach Konzept. Der Unterschied: Hier waren die Bauherren Privatleute. „Die Ideen der Bewerber mussten gut sein“, fasst Soehlke zusammen. Die Nachfrage sei viermal so groß gewesen wie die Zahl der zu vergebenden Projekte.

In Tübingen wurde rasch Wert auf die Integration von Flüchtlingen gelegt. Anders als in Stuttgart, wo die Stadt auf Systembauten setzt, sollen die Migranten künftig in gemischten Wohnvierteln angesiedelt werden. Die zukünftigen Bewohner derzeit entstehender Quartiere stehen laut Soehlke dem Bau von Flüchtlingshäusern positiv gegenüber. Zwar sei das dezentrale Konzept „anstrengend“. Doch vom Prinzip der Durchmischung erhofft sich die Stadt ein gelingendes Zusammenleben von Menschen verschiedenster Herkunft.

Aus wissenschaftlicher Sicht wäre das ein Gewinn für den Städtebau. „Das bevormundende Versorgungsprinzip ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Harlander. Auch beim günstigen Bauen wollen die Menschen zunehmend mitreden, auf welche Weise sie ihr Wohnbedürfnis befriedigt sehen wollen.