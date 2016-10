Altbauten in frischen Farben: Der sanierte Teil des Hallschlags zeigt sich freundlich. Geblieben ist indes die enge Parkplatzsituation. oh

Altbauten in frischen Farben: Der sanierte Teil des Hallschlags zeigt sich freundlich. Geblieben ist indes die enge Parkplatzsituation. oh

Geschichte: Die Siedlung entstand in mehreren Abschnitten in den 1920er- bis 1960er-Jahren auf einer Anhöhe liegend in Bad Cannstatt. Wohnungsstandards orientieren sich an der Mietzahlungsfähigkeit von Niedrigverdienern und den Richtlinien des sozialen Wohnungsbaus der Zwischen- und Nachkriegszeit. Trotz Sanierungsmaßnahmen in den 80er-Jahren genügten Größe, Zuschnitt und Ausstattung den zeitgemäßen Anforderungen heute nicht mehr.

Projektdauer: seit 2004, die Baumaßnahmen dauern weitere Jahre fort

Anzeige

Wohnungen: 1800, Modernisierung teils während des Bewohnens - etwa 4500 Bewohner

Kosten/Investitionen: bislang 85 Millionen Euro durch die SWSG; die Investitionssumme wird durch weitere Baumaßnahmen noch steigen

Bauherr: Stuttgarter Wohnungs- und Städtebaugesellschaft mbH (SWSG)

Fläche: 77 Hektar

Idee: Die SWSG wollte sich „gezielt den Problemen vor Ort stellen“, heißt es in einem SWSG-Papier. Ziel waren Strukturverbesserungen und Modernisierung, Aufwertung des Hallschlags ohne Gentrifizierung. Das Konzept war von Anfang an: Der Charakter des Viertels soll erhalten bleiben. Von 2007 bis 2015 war der Hallschlag Teil des Sanierungsprogramms „Soziale Stadt“, in das 13 Millionen Euro von Bund, Land und Stadt flossen. Bislang sind 840 Wohnungen durch Abriss und Neubau oder durch Modernisierung auf den neuesten Stand gebracht worden. 150 Wohnungen stehen kurz vor Sanierungsbeginn. Kurze Wege sind Teil des Konzepts, um mit den Bewohnern in Kontakt zu bleiben: Die SWSG hat über ein Mitarbeiterbüro für die Anliegen ihrer Kunden ein offenes Ohr.