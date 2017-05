Von Melanie Braun, Harald Flößer und Elisabeth Maier

Folgende Kriterien haben wir angelegt: In den Kategorien Preis-Leistung, Vielfalt der Wasseraktivitäten, Angebote für Kinder und Familien, Sauna mit Events und Aktionen, Gastronomie und Parkplätze/Erreichbarkeit vergaben die Redakteure Punkte. Parallel votierten Leser im Internet und gaben ihre Wertung nebst Kommentaren ab. In einer kleinen Abschlussbilanz stellen wir die Qualitäten und Mängel der einzelnen Bäder vor.

Die Ergebnisse aus der Leserbefragung

Fildorado: Das Abenteuerliche

Wer Wasserspaß und Erlebnisse sucht, ist im Fildorado in Bonlanden goldrichtig. „Es bietet Fun, macht Spaß dort“, bringt es Jessica Lipa aus Ostfildern auf den Punkt. „Ist optimal für Familien mit Kindern“, schwärmt der Esslinger Werner Rasch. Mit Schanzen- und Röhrenrutsche sowie einem Wellenbad ist besonders für Jugendliche Abenteuer angesagt. Auch für kleine Kinder gibt es ein besonderes Unterhaltungsprogramm. Und in der Sauna dürfen die Erwachsenen in einem Bergwerksstollen schwitzen. Da ist allerdings Ruhe angesagt. Der Bereich ist abgetrennt und kostet erheblich mehr als das Erlebnisbad. Der relativ hohe Preis ist ein Manko des Bades, das Attraktionen für alle Generationen zu bieten hat. Und Monika Heim aus Esslingen kritisiert: „Im Schwimmerbereich ist mir die Geräuschkulisse zu laut.“ Voll des Lobes sind die Leser über den Saunabereich. „Der ist fantastisch“, schreibt Walter Bauer aus Filderstadt. „Das hat einfach alles, was man braucht“, findet Elisa Driendl aus Wernau.



F 3: Das Moderne

Das Familien- und Freizeitbad in Fellbach besticht vor allem durch seine moderne Gestaltung. Der Komplex ist nicht nur durchgängig hell und gepflegt, sondern ist auch zeitgemäß in drei unterschiedliche Bereiche unterteilt. So können die unterschiedlichen Zielgruppen parallel ihrer jeweiligen Leidenschaft fröhnen, ohne sich dabei ins Gehege zu kommen. Allerdings kann es im Schwimmerbecken der Sportwelt im Winter, wenn das 50-Meter-Außenbecken wegfällt, etwas eng werden – zumal hier auch Schwimmunterricht stattfindet. Die Erlebniswelt mit ihren Sprudelliegen, Massagedüsen, ihrem Kleinkindbereich und den spektakulären Rutschen ist hingegen genau auf die Wünsche von Familien abgestimmt. Und in der lichtdurchfluteten sowie geschmackvoll gestalteten Saunawelt kommen Entspannungssuchende voll auf ihre Kosten. Allerdings vermissen einige EZ-Leser einen separaten Eingang zur Sauna und verstehen nicht, warum Saunabesucher auch für Erlebnis- und Sportwelt zahlen müssen. Zudem moniert ein Leser, dass im Saunabereich oft Besucher mit Handys zu sehen seien. Es überwiegen allerdings begeisterte Kommentare dazu, wie vielfältig, schön und sauber das Bad sei.



Merkel‘sches Bad: Das Nostalgische

Das Jugendstil-Ambiente im Merkel‘schen Bad in der Esslinger Stadtmitte gefällt den Besuchern gut. Das Saunavergnügen auf der Dachterrasse mit wunderbarem Blick auf die Burg kommt gut an. Der Esslinger Roland Boger lobt den „Wohlfühlcharakter“ des überschaubaren Bades, dem auch ein Sportbecken angegliedert ist. Kritik hagelt es allerdings an den fehlenden Parkplätzen. „Die brauchen dringend ein Parkhaus“, schreibt Brigitte Weckerle. Und Monika Heim kritisiert, dass Umbauten für Rollstuhlfahrer fehlten. Bäder müssen aus ihrer Sicht barrierefrei erreichbar sein. Dorothea Eisenhut aus Esslingen kritisiert, dass die sanitären Anlagen in die Jahre gekommen seien. „Die müssen dringend saniert werden.“ Ein Extra-Lob gibt es von einigen Lesern für die Freundlichkeit des Personals. Und Gerd Kauler aus Ostfildern hat einen großen Wunsch: „Die Wassergymnastik bitte den ganzen Tag anbieten.“ Ina Katrin Eisenkolb wünscht sich, dass in den Saunen auch Gespräche erlaubt sein sollten. Denn das Bad ist für viele ein Ort der Begegnung.



Schwabenquellen: Das Edle

„Hier kann man gut und gerne einen Tag lang relaxen und fühlt sich wie im Urlaub – Top.“ Axel Schambier aus Wernau ist begeistert von den Angeboten der Schwabenquellen in Möhringen. Angelika Hausch aus Esslingen teilt diese Meinung: „Absoluter Genuss, vielfältige Angebote, schön gestaltete Saunen.“ Vera Spiegel aus Esslingen lobt den „sehr guten Service und die tolle Atmosphäre“. Helga Baur (Wolfschlugen) findet es dort „sehr erholsam für Erwachsene“. Sehr gut kommt an, dass man an seinem Geburtstag keinen Eintritt zahlen muss. Die größte Wellness-Landschaft in der Region bekommt von den meisten Lesern gute bis sehr gute Noten. Kritik äußert Monika Heim aus Esslingen, weil man sich wegen der vielen Ebenen und Treppen zwischen den Wellness-Angeboten nicht mit dem Rollstuhl bewegen kann. Gespalten ist die Meinung bei den Preisen. Silvia Matle aus Weinstadt findet die Schwabenquellen überteuert. Doch die meisten anderen halten den vergleichsweise hohen Preis für gerechtfertigt. Mehr als 30 Euro für die Tageskarte sei zwar viel Geld, meint Vanessa Müller aus Fellbach. Doch man könne dort von 10 bis 24 Uhr die Seele baumeln lassen und bekomme viel für sein Geld.

Quadrium: Das Orientalische

Bernd Volz aus Wernau bringt es auf den Punkt, wie die meisten Leser das Quadrium beurteilen: „Ein schnuckeliger Wellness-Bereich zum Wohlfühlen.“ Sylvia Schmid aus Göppingen kann dem nur zustimmen: „Tolles Personal, toller Service, klein und fein.“ Rundum super, meint auch Annemarie Pracht aus Köngen: „Für mich stimmt alles.“ Vor allem der maurische Baustil kommt bei den Besuchern des im Jahr 2004 eröffneten Quadriums sehr gut an. Nicht ganz so überschwänglich in seinem Urteil ist Marcus Oberholz aus Aichwald: „Zum Saunieren ok. Das Hamam ist super. Zu wenig Liegefläche für schönes Wetter.“ Christian Tratnik aus Esslingen findet das kulinarische Angebot „einfach klasse“. Sorgen um das künftige Angebot im Wernauer Wellness-Tempel macht sich die Köngenerin Susanne Ziegler. Denn beim Preis-Leistungs-Verhältnis und der Parkplatz-Situation seien sehr viel schlechtere Bedingungen angekündigt. Was ihr sehr gefällt, ist das „sehr freundliche und qualifizierte Personal“.

Beuren: Die Gesundheitsoase

Die Panorama Therme in Beuren lockt mit Heilquellen, Dampfbädern und Massageanwendungen aller Art sowie mit einem großen Saunabereich – eine Oase für Heilsuchende und Entspannungsfans. Eine Besonderheit ist die Lage des Bades, die dem Namen alle Ehre macht: Von den Außenbecken sowie von vielen Bereichen der Saunalandschaft aus hat man einen fanstastischen Ausblick auf den Hohenneuffen und den Albtrauf. Nur für Kinder und Jugendliche gibt es keine Angebote – das gehört allerdings zum Konzept. Die meisten Leser, die dieses Bad auf unserer Internetseite kommentieren, sind voll des Lobes, insbesondere die Lage verleitet manchen zu wahren Begeisterungsstürmen. Allerdings gibt es auch einen Leser, der befürchtet, aus dem Heil- könnte ein Spaßbad werden, eine Leserin würde sich mehr Aufsichtspersonal wünschen und eine andere einen Bereich, in den man auch kleine Kinder mitnehmen kann. Doch den wenigen Kritikpunkten stehen unzählige Lobeshymnen gegenüber.

Leuze: Das Vielseitige

Viel Lob gibt es auch für das Mineralbad Leuze in Bad Cannstatt. Da dürfen Badegäste im gesunden Wasser der Mineralquellen baden und schwimmen. Aber auch kleine Kinder kommen im „Kiddieland“ auf ihre Kosten. Die Esslingerin Monika Heim lobt, dass das Leuze eines der wenigen Bäder ist, die rollstuhlgerecht sind. „Das Sauna-Angebot ist hervorragend“, schwärmt Leon Syota aus Stuttgart. Die Stuttgarter Bäderbetriebe haben mit einem Erweiterungsbau eine Panoramasauna, attraktive Ruheräume und ein Tepidarium geschaffen. Seitdem gibt es in der ehemals engen Sauna viel Platz. „Es gibt genügend Parkplätze, und es ist optimal mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen“, schreibt Gisela Geiger aus Esslingen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis findet Kei Donat aus Esslingen optimal. Im Leuze sind alle Bereiche inklusive.

Die Gewinnerin des Votings

