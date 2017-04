Stuttgart (dpa/lsw) - Die Kooperation von Grundschulen mit Sportvereinen hat zugenommen, während der Sportunterricht häufig von fachfremden Lehrern abgehalten wird. Im Schuljahr 2016/2017 werden rund 3800 Kooperationen von Grundschulen mit Sportvereinen bezuschusst, wie das Kultusministerium auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Petra Häffner (Grüne) mitteilte. Das entspricht einer Steigerung von 22,6 Prozent gegenüber dem Schuljahr 2015/2016, als noch 3100 solche Kooperationen gezählt wurden.

In den Sportstunden, die im regulären Stundenplan stehen, mangelt es an fachlich dafür ausgebildeten Lehrern. Eine Stichprobe des Kultusministeriums ergab, dass nur rund 56 Prozent des Sportunterrichts von Lehrern mit entsprechendem Studium abgehalten wurden. Rund fünf Prozent der Lehrer hatten eine Zertifizierung im Bereich Sport. Etwa 39 Prozent der Sportstunden wurden durch andere Lehrkräfte erteilt.

Mit Blick auf die große Zahl übergewichtiger Kinder, brauche es qualitativ hochwertigen Sportunterricht, so Häffner. Sportunterricht solle durch Fachlehrer gehalten werden, Vereinsangebote sollten nur eine Ergänzung dazu sein.

