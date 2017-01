Biber leben im Wasser und an Land. Im Kreis Esslingen haben sie sich in einigen Biotopen angesiedelt. dpa

Biber leben im Wasser und an Land. Im Kreis Esslingen haben sie sich in einigen Biotopen angesiedelt. dpa

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Ministerium für den Ländlichen Raum erwägt die Freigabe des Bibers zur Jagd. „Die Biber nehmen so überhand, dass wir den Bestand mittelfristig managen müssen“, sagte Ressortchef Peter Hauk (CDU) in Stuttgart. „Dabei müssen wir auch über die Möglichkeit nachdenken, Fallen zu stellen und ihn so zu bejagen.“ Nach Angaben des Ministeriums hat sich sein Bestand in Baden-Württemberg seit 2008 von 1000 auf 3500 erhöht. „Der Biber breitet sich extrem schnell aus, weil er sich wahnsinnig schnell fortpflanzt.“ Naturschützer haben deswegen keine Sorgen - sie sehen die Zunahme hingegen überaus positiv für die Natur.