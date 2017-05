Amtzell (dpa/lsw) - Das Feuer in einem Haus in Amtzell (Kreis Ravensburg), bei dem Ende April eine 85-Jährige ums Leben gekommen ist, ist von einem defekten Kühlschrank ausgelöst worden. Das habe die Auswertung der Spuren ergeben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Die alleine in dem Haus lebende Rentnerin hatte damals nicht mehr aus dem brennenden Gebäude gerettet werden können. Nachbarn hatten den Brand zwar bemerkt, mussten ihren Rettungsversuch aber wegen der starken Rauchentwicklung abbrechen. Feuerwehrleute konnten die Bewohnerin dann nur noch tot bergen.

