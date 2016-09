Peter Boudgoust, Intendant des zuständigen Südwestrundfunk (SWR): "Die Erfahrungen und Kompetenzen, die bei EinsPlus aufgebaut wurden, kommen dem SWR an vielen Stellen zugute, so auch beim Jungen Angebot.“

Peter Boudgoust, Intendant des zuständigen Südwestrundfunk (SWR): "Die Erfahrungen und Kompetenzen, die bei EinsPlus aufgebaut wurden, kommen dem SWR an vielen Stellen zugute, so auch beim Jungen Angebot.“ Foto: dpa

Baden-Baden/Mainz (dpa) - Die Tage von EinsPlus sind gezählt. Das digitale Wissens- und Serviceprogramm der ARD stellt am 30. September um Mitternacht den Sendebetrieb ein. Auch der Digitalkanal ZDFkultur wird in der Nacht zum 1. Oktober abgeschaltet. An diesem Tag soll das Junge Angebot von ARD und ZDF im Internet starten. „ZDFkultur wird uns fehlen, aber klar ist auch: Wir müssen sparen, wenn wir etwas Neues wie das Junge Angebot machen“, sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut in der Mitteilung des Senders vom Dienstag. „Und wir haben dafür gesorgt, dass die wichtigsten ZDFkultur-Formate weitergeführt werden.“

Dafür komme das Hauptprogramm genauso infrage wie 3sat und Arte. Konzertübertragungen beispielsweise vom Metal-Festival aus Wacken und vom Hurricane-Festival hätten schon vor dem Aus für ZDFkultur eine neue Heimat bei 3sat und Arte gefunden. Dort sollen künftig auch Formate wie die Konzertreihe „ZDF@bauhaus“ sowie die Magazine „kulturpalast“ und „Bauerfeind“ zu sehen sein.

Peter Boudgoust, Intendant des zuständigen Südwestrundfunk (SWR), sagte laut Mitteilung seines Senders, EinsPlus habe gerade mit seinen jungen Formaten Pionierarbeit geleistet. „Es war Experimentierlabor und Programmwerkstatt. Die Erfahrungen und Kompetenzen, die bei EinsPlus aufgebaut wurden, kommen dem SWR an vielen Stellen zugute, so auch beim Jungen Angebot.“