Weil der Stadt (pol) - Dem beherzten Handeln eines 14-Jährigen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Weil der Stadt einen Handtaschendieb festnehmen konnte. Der junge Mann aus der Nähe von Renningen beobachtete nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag in der Jahnstraße, wie eine männliche Person die Handtasche einer 75-Jährigen entwendete. Der Jugendliche nahm sofort die Verfolgung des Täters auf und konnte diesen am Bahnhof Weil der Stadt bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Handtasche übergab der junge Mann der Bestohlenen. Der 15-Jährige Täter muss sich nun des Diebstahls verantworten.

