Kinder ziehen am 09.04.2017 bei einer Prozession am Palmsonntag mit ihren Palmbuschen durch die Innenstadt von Freiburg. Mit Prozessionen und Gottesdiensten feiern die Katholiken in Baden-Württemberg den Palmsonntag und den Beginn der Karwoche. Foto: dpa

Freiburg (dpa/lsw) - Mit Palmbuschen sind Kinder in der Innenstadt von Freiburg in einer Prozession von der Kirche St. Martin zum Münster gelaufen. Farbenfroh waren die großen und fast meterhohen gebastelten Palmbuschen im strahlenden Sonnenschein zu sehen. Die Christen in Baden-Württemberg feiern am Sonntag vor Ostern den überlieferten Einzug Jesu Christi in Jerusalem und den Beginn der Karwoche. Vor rund 2000 Jahren hatten die Jesus-Jünger der Überlieferung nach Palmzweige auf den Boden gestreut.

Vor der Prozession wurden die Palmbuschen mit Weihwasser gesegnet, bevor die Prozession mit rund 200 Menschen durch die Freiburger Innenstadt zog. Die Erwachsenen hielten außerdem kleine Buchsbaumzweige in der Hand. In der anschließenden Messfeier im Freiburger Münster sprachen Katholiken „über das Leiden und Sterben Jesu Christi“.