Teilnehmer einer Demonstration gegen eine Abschiebung am Flughafen Frankfurt. dpa

Stuttgart - Der junge Afghane christlichen Glaubens fühlt sich wie neu geboren. Er ist dank der Grünen der Abschiebung nach Afghanistan in letzter Minute entronnen. Darauf stößt er im badischen Kraichgau, wo er als Asylbewerber lebt, mit seinem besten Freund an, wie im Fernsehen des Südwestrundfunks zu sehen ist. Während die beiden sich freuen, entfacht gerade dieser Fall neuen Zwist zwischen den Koalitionären von Grünen und CDU. Die Intervention der Grünen zugunsten des vom Islam zum Christentum konvertierten Mannes stößt der CDU sauer auf.

Das Thema Asyl und Abschiebung ist - ähnlich wie der Einsatz der Bundeswehr im Innern - ein permanenter Zankapfel in der Koalition. Schon über die Ausweisung sicherer Herkunftsländer auf dem Balkan waren Grüne und CDU sich nicht einig, auch wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) letztlich im Bundesrat dafür stimmte.

Der Politologe Ulrich Eith sieht ein Bemühen der CDU, den Rechtspopulisten von der AfD durch konsequente Rückführungen und die Konzentration auf die Integration wirklich Schutzbedürftiger keine Angriffsfläche zu bieten. Ziel der Partei sei eine gesellschaftliche Akzeptanz der Flüchtlingspolitik. Die Grünen legten deutlich mehr Wert darauf, sich intensiver den jeweiligen Einzelfall anzuschauen, meint der Wissenschaftler. Im Zweifelsfall tendierten sie dazu, den Menschen nicht potenziellen Gefahren auszusetzen. „Das kann dann zu unterschiedlicher Einschätzung in der Koalition führen.“

Seine Analyse wird bestätigt durch die Forderung des Grünen-Landeschefs Oliver Hildenbrand, dass jede einzelne Abschiebung aus dem Land vorher im Koalitionsausschuss besprochen wird. Ein Unding, findet die Opposition. Dass offenbar der Koalitionsausschuss über Abschiebungen entscheiden solle, sei alles andere als sachgerecht. Die Befugnisse der Gerichte dürften nicht ausgehebelt werden, meinen SPD und FDP im Landtag. Die Oppositionsparteien verlangen eine Sondersitzung des Innenausschusses zum Umgang der Regierung mit Abschiebungen nach Afghanistan am Dienstag.

Die Regierungsfraktionen halten den Ball flach. CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart pocht lediglich darauf, dass Abschiebungen auf einem rechtsstaatlichen Verfahren beruhen. Einen Koalitionsstreit gebe es nicht. Dagegen sieht die Opposition den Ruf von Innenminister Thomas Strobl (CDU) beschädigt.

Die Grünen-Fraktion relativiert Hildenbrands Forderung. Nicht jeder Einzelfall müsse im Koalitionsausschuss landen, sondern das Verfahren müsse besprochen werden. Auch das Staatsministerium, das an der Intervention zugunsten des jungen Christen beteiligt gewesen ist, hält sich zurück. Inhaltlich möchte man nicht Stellung beziehen. Ein Sprecher sagt nur, man wolle mit dem Koalitionspartner darüber reden, wie man mit künftigen Abschiebungen verfahre. Die große Frage in der Diskussion um Abschiebungen ist auch, welche Informationen über die Lage in den Herkunftsländern zur Verfügung stehen und wie sie verwendet werden.

Innenminister Strobl spricht von einem Land, in dem Millionen Afghanen ihrem Alltag nachgehen. Das gelte zumindest für Christen nicht, betont das überkonfessionelle christliche Hilfswerk für verfolgte Christen, Open Doors. „Ein zum Christentum konvertierter Mann darf auf keinen Fall nach Afghanistan abgeschoben werden, weil es dort keinen sicheren Ort für ihn gibt“, sagt Ado Greve von Open Doors. Konvertiten würden von Familie, Dorf und Stamm vertrieben, sie könnten ihren Glauben nur in Untergrundkirchen ausüben. Wer vom Islam abkomme, dem drohe in Afghanistan die Todesstrafe.

Im Kraichgau freut sich derweil ein junger Mann, erst einmal nicht in seine Heimat zurückkehren zu müssen, wo ihm der Tod drohen könnte. Menschen wie er erhalten nach Darstellung von Pro Asyl eine befristete Duldung.