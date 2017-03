Stuttgart (dpa/lsw) - Wieder alle 38 Wahlkreise direkt und wieder das beste Länderergebnis für Kanzlerin Angela Merkel - das ist nach Aussage von Landeschef Thomas Strobl das Ziel der CDU für die Wahl im Herbst. „40 Prozent und ein dickes, dickes Plus“, bekräftigte Strobl am Montag das Wahlziel für Baden-Württemberg. Am Samstag (25.3.) will die Südwest-CDU in Sindelfingen ihre Landesliste für die Wahl im Herbst aufstellen. Angeführt wird sie von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, der Parlamentarischen Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz und CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder. Mit 45,7 Prozent erzielte die CDU Baden-Württemberg 2013 das beste Landesergebnis. Sie gewann alle 38 Wahlkreise direkt.

