Stuttgart (dpa/lsw) - Rund ein Jahr nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg ist die CDU in einer Umfrage der Stuttgarter Zeitung und des SWR wieder stärkste Kraft. In einer am Donnerstag veröffentlichten Befragung von Infratest dimap liegt die Partei mit 28 Prozent knapp vor den Grünen mit 27 Prozent. Bei der Landtagswahl am 13. März 2016 war es noch umgekehrt: Da lagen die Grünen mit 30,3 Prozent vor der CDU mit 27 Prozent. Das Land wird seit Mai von der bundesweit ersten grün-schwarzen Landesregierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) regiert.

Die SPD verzeichnet ein deutliches Plus von rund 7 Prozentpunkten und erreicht jetzt 20 Prozent. Die Alternative für Deutschland (AfD) verliert hingegen von 15,1 Prozent auf 11 Prozent. Für die FDP verändert sich wenig: Sie erreicht 7 Prozent (Wahl 2016: 8,3 Prozent).

Anzeige